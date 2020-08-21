  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tahran'daki camilerde muharrem ayı etkinlikleri düzenlenmeyecek
Aktüel

Tahran'daki camilerde muharrem ayı etkinlikleri düzenlenmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:52:10 -
Tahran'daki camilerde muharrem ayı etkinlikleri düzenlenmeyecek

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'daki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kerbela şehitlerinin anıldığı muharrem ayı etkinliklerine izin verilmeyeceği açıklandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Tahran Eyaleti Cami İşleri Merkezi, Korona ile Mücadele Merkezi'nin kararları doğrultusunda başkentteki camilerde muharrem ayı etkinliklerinin yapılmasını yasakladı.

- Etkinlikler sadece açık alanlarda yapılacak

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Çevre ve İş Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Cüneydi, ülke çapında kapalı alanlarda muharrem ayı etkinliklerinin yasaklandığını, ancak gerekli önlemler alındığı takdirde açık alanlarda bu etkinliklerin gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Bu yılki muharrem ayı etkinliklerinin 21-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor.

- Kerbela olayı nedir?

Tarihe "Kerbela Vakası" olarak geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesi üzerine gerçekleşti.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve 72 yakını, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından katledildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor
Gündem

Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Turan Ordusu'nun açıklanmasına az bir süre kaldığını açıkladı.
Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?
Gündem

Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Enerji Stratejileri ve Araştırmaları Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Lübnan'daki patlamanın ile..
Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!
Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında koronavirüs pandemisinin ekonomiye olan etkisi azaltmak amacıyla Osmanlı Devleti’..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı