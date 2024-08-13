Tahran'da üst düzey suikast! İran Devrim Muhafızları komutanı Bahman Marandi öldürüldü

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlediği suikastın yankıları tüm dünyaya sürerken Tahran'da bir suikast daha gerçekleştirildi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Tahran'da düzenlenen suikastta, İran Devrim Muhafızları İstihbarat Komutanı Bahman Marandi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin kullandığı araç tarafından defalarca ezilerek öldürüldü.

Olayla ilgili İran'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran'ın, İsrail'e Haniye suikastına misilleme saldırısı beklenirken Tahran'da üst düzey bir istihbarat komutanına suikast düzenlenerek öldürülmesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

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