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Aktüel Tahran'da süt ürünleri fabrikasında büyük yangın
Aktüel

Tahran'da süt ürünleri fabrikasında büyük yangın

Yeniakit Publisher
2020-09-22 22:53:34 -
Tahran'da süt ürünleri fabrikasında büyük yangın

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'daki bir süt ve süt ürünleri fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı.

İran devlet medyasının haberine göre, Tahran'ın İslamşehr ilçesindeki süt ve süt ürünleri fabrikasından akşam saatlerinde alevler yükselmeye başladı.

İslamşehr Kaymakamı Mesud Mürselpur, yaptığı açıklamada, yangına 15 noktadan gelen itfaiye ekiplerinin 80 araçla müdahale ettiğini ve durumun kısa süre içinde kontrol altına alınacağını söyledi.

Olayda ölü ya da yaralı olmadığını aktaran Mürselpur, ilk belirlemelerde yangının elektrik bağlantı kablolarından çıktığının öngörüldüğünü, ancak incelemelerin sürdüğünü ifade etti.


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