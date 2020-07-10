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Dünya

Tahran'da patlama meydana geldi

İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki Kudüs ilçesinde bir patlama sesi duyulduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 01:41:00 -
Tahran'da patlama meydana geldi

Devlet televizyonunun haberine göre, Kudüs ilçesi ve Elburz eyaletine bağlı Germdere ilçesinde duyulan patlamaya ve nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Duyulan patlama sesinin ardından Kudüs ilçesinde elektriklerin kesildiği belirtildi.

İran'da son haftalarda çok sayıda trafo ve doğal gaz patlaması meydana geldi. Üst üste gelen patlamalar dışarıdan siber saldırı yapıldığı iddialarına yol açtı.

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