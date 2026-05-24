Tahran’da kritik temas!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir, Tahran’da bir araya geldi.

İran devlet medyasına göre görüşmede, Pakistan’ın İran ile ABD arasındaki diplomatik arabuluculuk girişimleri ele alındı.

İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci konumundaki Kalibaf, ateşkes sürecinde İran askeri güçlerinin yeniden organize olduğunu belirterek ABD Başkanı Donald Trump’ı sert ifadelerle uyardı.

Kalibaf’ın, “Trump aptalca davranır ve savaşı yeniden başlatırsa İran ilk günden çok daha yıkıcı ve acı bir karşılık verecektir” dediği aktarıldı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir’in ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Munir ile Arakçi arasındaki görüşmenin, Pakistanlı komutanın cuma günü Tahran’a ulaşmasından bu yana ikinci temas olduğu belirtildi.

İran devlet medyasına göre taraflar gece geç saatlere kadar süren görüşmelerde, ABD-İran savaşının sona erdirilmesi ve yeni gerilimlerin önlenmesine yönelik diplomatik girişimleri değerlendirdi.

Kaynaklar, Munir’in Washington’dan gelen mesajları da Tahran’a ilettiğini ifade etti.

İddialara göre ABD tarafı, İran’ın anlaşmayı kabul etmesi halinde tartışmalı konuların daha sonra çözülebileceğine dair güvence verdi. Bununla birlikte Washington’un, olası bir anlaşmanın reddedilmesi durumunda “olumsuz sonuçlar” yaşanabileceği yönünde uyarılarda bulunduğu da ileri sürüldü.

Öte yandan Pakistan’dan teknik ve hukuki bir heyetin de Munir’e katılmak üzere Tahran’a gitmek üzere yola çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Mepa News