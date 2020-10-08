Tahran'da Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılması isteniyor

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'daki Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının endişe verici boyutlara yükseldiği kentte yeniden uygulamaya konulan kısıtlamaların 1 hafta daha devam etmesini istedi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Zali, Sağlık Bakanlığına hitaben kaleme aldığı mektupta, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi için başkentte kısıtlamaların 16 Ekim Cuma gününe kadar uzatılmasını talep etti.

Mektubunda Tahran'daki vakaların son günlerde arttığına, özellikle hastanede yatan ve durumu ağır hasta sayısındaki yükselişe işaret eden Zali, kentteki risk derecesinin kırmızıya çıktığını belirtti.

Tahran'da 3 Ekim Cumartesi günü hayata geçirilen kısıtlamalar kapsamında üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzlarına 1 hafta süreyle faaliyet yasağı getirilmişti.

İran Koronayla Mücadele Kurulu Bilim Komitesi Üyesi Dr. Mesud Muradi, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kovid-19'a yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısı özellikle başkent Tahran gibi büyük şehirlerde giderek artıyor. Durum öyle bir seviyeye geldi ki ağır hastaları hastanelerin kabulü zorlaştı. Sağlık merkezlerinde virüse yakalanan hastaları yatıracak yer kalmadı." ifadelerini kullanmıştı.



Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ekonomik kaygılar nedeniyle atılan "erken normalleşme" adımları salgının tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden oldu.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede bugün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 888'e, vaka sayısı da 488 bin 236'ya ulaştı.