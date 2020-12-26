Tahran'da çığ düştü!
İran'ın başkenti Tahran’ın Tochal Dağı'nda meydana gelen çığ nedeniyle 6 kişi öldü.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.
Velipur, olayda en az 16 kişinin de kayıp olduğunu belirterek, İran Kız ılayı'na bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü söyledi.