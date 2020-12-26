  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tahran'da çığ altında kalan 6 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Tahran'da çığ altında kalan 6 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:18:17 -
Tahran'da çığ altında kalan 6 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde dün akşam saatlerinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.

Velipur, olayda en az 16 kişinin de kayıp olduğunu belirterek, İran Kızılayı'na bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret
Siyaset

Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret

Türkiye geçmişi geride bırakıp 2023 vizyonuna odaklanırken, oy için de olsa İslam düşmanlığını bir süre bırakmış olan CHP özüne döndü. Parti..
Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler
Dünya

Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler

Güney Kore merkezli Hyundai Rotem firmasının, Kore Cumhuriyeti Ordusu'nda (RoKA) hizmet vermek üzere üçüncü parti K2 Black Panther ana muhar..
Vatan haini Can Dündar İslam'a saldırdı cevabı aldı!
Gündem

Vatan haini Can Dündar İslam'a saldırdı cevabı aldı!

Devletin gizli belgelerini ifşa ederek casusluk yapan ve Türkiye'den kaçan vatan haini Can Dündar, diyanetin alkolle ilgili Cuma hutbesini h..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay