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Dünya Tahran'da büyük patlama!
Dünya

Tahran'da büyük patlama!

İran’ın başkenti Tahran'da büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 07:25:00 -
Tahran'da büyük patlama!

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'ın merkezindeki Millet Parkı civarında bir cisimden kaynaklı patlama meydana geldi.

Bölgeye ambulans ve ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edilen haberde, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Goderzi, olayın terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya "patlamanın nedeninin tüm yönleriyle araştırıldığı" yanıtını verdi.

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