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Dünya Tahran'da 2 katlı bina çöktü: 3 yaralı
Dünya

Tahran'da 2 katlı bina çöktü: 3 yaralı

İran'ın başkenti Tahran’da eski bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçi, yaralı halde kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 16:01:00 - 2022-12-25 16:12:08

İran'ın başkenti Tahran’da eski bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçi, yaralı halde kurtarıldı.

Tahran’daki Mellat Caddesi’nde bulunan 2 katlı eski bir bina çöktü. O esnada binanın içerisinde çalışan 3 işçi enkaz altında kaldı. Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki, binanın yerel saatle 11.04’te çöktüğünü ve gelen ihbarın ardından itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları başladı

 

İtfaiye ekiplerinin enkaz altında kalan 3 işçi için arama kurtarma çalışması başlattığını söyleyen Maleki, "Ekiplerin uğraşları sonucu işçiler enkaz altından çıkartıldı. Vücutlarında kırıklar bulunan işçiler hastaneye götürülmek üzere acil durum ekiplerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Binanın çöktüğü esnada park halindeki birçok motosiklet de enkaz altında kaldı.

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