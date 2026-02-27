  • İSTANBUL
Tahran ve Doha arasında kritik nükleer trafik! Bölgedeki gerilimi düşürecek o gizli diplomasi hamlesi mi geliyor
Gündem

Tahran ve Doha arasında kritik nükleer trafik! Bölgedeki gerilimi düşürecek o gizli diplomasi hamlesi mi geliyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Tahran ve Doha arasında kritik nükleer trafik! Bölgedeki gerilimi düşürecek o gizli diplomasi hamlesi mi geliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani arasında gerçekleşen sürpriz telefon görüşmesi, gözleri yeniden ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere çevirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran'ın ABD ile sürdürdüğü nükleer müzakereler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede Erakçi, Katar ve diğer bölge ülkelerinin ortak çıkarlar doğrultusundaki çabalarını takdir etti.

İranlı Bakan ayrıca, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında Katarlı mevkidaşını bilgilendirdi.

İki Bakan, bölgede barış ve istikrarın korunması için diplomasi yolunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

