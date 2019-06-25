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Tahran-Van treni ilk seferini gerçekleştirdi

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremler ve güvenlik gerekçesiyle ara verilen Tahran-Van yolcu tren seferleri, 8 yılın ardından bugün ilk seferini başarıyla gerçekleştirdi.

25 Haziran 2019 Salı 09:09
Tahran-Van treni ilk seferini gerçekleştirdi

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremler ve güvenlik gerekçesiyle ara verilen Tahran-Van yolcu tren seferleri, 8 yılın ardından bugün ilk seferini başarıyla gerçekleştirdi.


Geçtiğimiz yıl başlanan Van-Tebriz tren seferleri, Tahran’dan gelen talep üzerine, tren güzergahı Tahran-Van olarak yeniden tanımlandı. Bu sayede 2011 yılında meydana gelen depremler ve güvenlik gerekçesiyle ara verilen Tahran-Van yolcu tren seferleri, yaklaşık 8 yılın ardından yeniden başlamış oldu.


Dün İran’ın Tahran kentinden yerel saatle 09.30’da yola çıkan yolcu treni, bu sabah saat 06.30 sıralarında Van Garı’na ulaştı. Van’a gelen 5 vagonlu yolcu treniyle İran’dan 79 yolcu geldi. Haftada iki kez Van’a gelecek olan yolcu treni, İranlı turistlerin ülkeye geçişinde alternatif olarak değerlendiriliyor.


Konuyla ilgili konuşan İran Uluslararası ve Turizm Trenleri Büro Şefi Mehrdad Nasseri, Tahran-Van yolcu treninin bugün ilk seferlerini yaptığını belirtti. Tahran-Van seferinden sonra Tahran-Ankara seferlerinin de yakında başlayacağı müjdesini veren Büro Şefi Nasseri, “Tahran-Van treni yeni seferlerine başladı ve bu da ilk seferiydi. Bundan böyle bu seferler haftada iki kez yapılacaktır. Tahran-Ankara treni de çok yakında seferlerine başlayacaktır. İlk seferimizde 79 yolcumuz bizimle geldi. Bu ilk sefer için çok iyi sayılır. Umuyoruz ki devamında yolcu sayımız artar. Bu sayede İran ve Türkiye arasındaki bu seferler artar ve işbirlikleri daha da gelişir” dedi.



“Tebriz-Van seferlerini Tahran’a taşıdık”


Tahran ve Tahran’a yakın illerde daha fazla talep olduğunu ve bu yüzden Tebriz-Van tren seferlerinin Tahran-Van olarak tanımlandığını dile getiren Nasseri, “Bu taleplerden dolayı biz de Tebriz-Van seferlerini Tahran’a taşıdık. Seferlerimizi de Tahran-Van olarak tanımladık. Bu sayede taleplere cevap vererek yolcu sayınının artışını sağladık.”



“Seferler iki ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak”


Tren seferlerinin hem Türkiye hem de İran ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çeken Nasseri, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Her bir yolcu buraya geldiği zaman bin veya bin 500 dolar harcamaktadır. Burada alışveriş merkezleri, otel ve lokantalar mutlaka çalışacaktır. Burada yaptıkları alışverişte alınan malzemeleri İran’da da kullanacaklardır. Bu durum iki ülke için de yararlı olacaktır.”


Tahran-Van tren seferiyle kente gelen İranlı turistler ise tren seyahatiyle keyif aldıklarını belirterek, seferlerin başlamasına katkı sunan herkese teşekkür etti.


Öte yandan, Tahran-Van treni bilet fiyatının büyükler için 225 bin tümen (17 dolar) çocuklar için de 130 bin tümen (10 dolar) olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:09
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