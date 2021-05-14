Tahmin bekleyen gram altın yatırımcısına çok önemli uyarı!

Altın fiyatları ne olacak sorusunu merak eden yatırımcılar, özellikle gram altın fiyatları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Küresel piyasalarda Fed cephesinden gelen iyimser enflasyon yorumlarına karşı risk iştahının düşük olduğu görülürken, Türk Lirası diğer gelişen ülke para birimleriyle birlikte dolar karşısında düşüş kaydetti. Altın fiyatları ise yükselişte. "Haziran ayı içerisinde gram altın için 515-520 lira" tahmininde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Elinde altın olan yatırımcı bu 480-490 lira aralığını bir satış fırsatı olarak düşünmemeli" dedi.

Dolarla birlikte gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında Mayıs ayı içinde yükselişin süreceğini Haziran'da ise 515-520 lira seviyesinin görüleceğini söyledi.

İşte İslam Memiş altın yorumları:

- Gram altın os altına göre daha avantajlı. Tabii ki yılın ilk çeyreğinde sert düşüşler gördük. Şubat ayının ortalarında 397 lira seviyesine kadar gerilemişti. Ancak bu seviyeler suni olduğu için yatırımcısına çok iyi alım fırsatları verdi. Ve nihayetinde yükseliş trendini başlattı. Şimdi de 493 lira seviyesini gördü..

- Mayıs ayı için de tahminlerimiz zaten 492-497 lira seviyeleriydi. 480 lira seviyesi güçlü bir destek konumunda olmaya devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde 492-497 aralığına sıkışan bir gram altını görebiliriz...

-Haziran ayında ise yine yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle Haziran ayı içerisinde 515-520 lira seviyelerini konuşuyor olabiliriz. Ons altında 1959-1960 dolar beklentim. Dolar kurunda da bir miktar daha yükseliş görebiliriz.

-Elinde altın olan yatırımcı bu 480-490 lira aralığını bir satış fırsatı olarak düşünmemeli. Haziran ayında 500'lü rakamları gördükten sonra altının zirvesinin bu günler değil gelecek aylar olduğunu bize göstermiş olacak.