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Aktüel

Tahmazoğlu ‘Babalar Günü’nü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘Babalar Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:31:47 -
Tahmazoğlu ‘Babalar Günü’nü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘Babalar Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘Babalar Günü’ münasebetiyle yayımladığı mesajında başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutladı.


Mehmet Tahmazoğlu, vatanın birliği ve beraberliği için şehit olan evlatların babaların ellerinden gururla öptüğünü belirterek, “Babalarımız, toplumu var eden aile yapısının temel direğidir. Babalarımız sadece bugün değil, her gün yüreği hoş tutulması gereken fedakarlık timsalidir. Paylaşma, adalet, güven, sorumluluk, otorite gibi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici olan, çalışan, üreten, alın teri döken babalar, aynı zamanda şefkat ve korumayı da temsil eder. Babalarımız, her türlü fedakarlığı üstlenip, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlayarak özveriyle çaba harcamaktadırlar. Gelecek nesillerin; kültürlü, bilinçli, öz değerlerine sahip bir aile yapısında sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması babalarımıza düşen büyük bir görevdir. Yüreği sevgi ve şefkat dolu olduğundan hiçbir maddi sorumluluktan kaçınmayan ve çocukları için gayretleri bitmeyen, onur abideleridir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm babaların babalar gününü kutlarım” dedi.

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