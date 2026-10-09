Tahliyesini isteyen Mehmet Akif Ersoy: Zaten evden dışarı çıkacak yüzüm yok

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesine tutuklu sanıklar Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz ile tutuksuz sanık Ufuk Tetik ve avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan mağdur Elif Kılınç, uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirterek, "Ne bu dosyada ismi geçenler ne de başkaları tarafından mağdur edilmedim. Cinsel bir saldırıya maruz kalmadım. Ama bu dava sürecinde mağdur edildim, işimden oldum, sağlığımı kaybettim. Beni işe alan Mehmet Akif Ersoy değildi. Kimseden şikayetçi değilim, mağdur da değilim" dedi.

BİR GECEDE HAYATIM ALT ÜST EDİLDİ

Mağdur spiker Meltem Acet ise yaşadıklarına ilişkin beyanda bulunarak, "52 yaşındayım, bütün hayatım altüst oldu. İsmim bir kurguyla bu soruşturmaya dahil edildi. Ben bu dosyada mağdur değilim, şikayetçi de değilim. Ama yaşadıklarımdan dolayı mağdurum, ismim bu dosyada geçtiği için mağdurum, ben evimden şüpheli sıfatıyla alındım. Özel hayatım, ev adresime kadar sosyal medyada paylaşıldı. Bir gecede hayatım altüst edildi. Bu ortamda bulunmak istemiyorum. Maddi ve manevi kayıplara uğradım. İsmimin çıkartılmasını ve bir daha bu dosyaya dahil olmamak istiyorum. Ben hiçbir şeye tanık olmadım. Mehmet Akif benim işe girmemde yükselmemde etkisi yoktu. Tanışıklığım veya görüşmem yoktur kendisiyle" ifadelerini kullandı.

Tanık gazeteci Tuğçe Özçelik de beyanında, "Mehmet Akif Ersoy'u tanırım. Benim sosyal medyada yapmış olduğum paylaşım Akif ile olan arkadaşlığıma dayalı. Benim yaşadığım mağduriyet bu davayla ilgili değil benim iş hayatımla ilgili. Neden bu dosyada tanığım açıkçası anlamadım" dedi.

GİZLİ TANIK, TANIKLIKTAN ÇIKARILDI

Mahkeme başkanı, gizli tanığa önceki celsede duruşma salonunda bulunup bulunmadığını sordu. Sanıkların gizli tanığın önceki duruşmada da salonda bulunduğuna yönelik beyanlarının olduğunu belirten mahkeme başkanına gizli tanık, "Geçen celse bu duruşma salonundaydım. Bu duruşmayı dinledim" yanıtını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Seni dinleyemeyiz bu şekilde, tanıklıktan çıkarıyoruz seni" dedi.

EVDEN DIŞARI ÇIKAMAM

Tutuklu sanık Mehmet Akif Ersoy, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini talep etti. Ersoy, "Eylemlerin hiçbirinin olmadığı görülmüştür. Savcının suç olarak isnat ettiği hiçbir suçun deliliği olmadığı bellidir, kimse şikayetçi değildir. Geçen celse bazı isimlerden özür diledim, Meltem ve Elif'ten de özür diliyorum benim arkadaşım olmalarından dolayı yaşadıklarından dolayı. Ortada bir örgüt yok, ben örgüt lideri falan değilim. Erkekler sanık kadınlar mağdur oldu. Herkes başta şüpheliydi. Herkes mağdur burada. Tahliyemi talep ediyorum. Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

HEPSİ SÖYLENTİ VE LAF

Tutuklu sanık Mustafa Manaz da hakkındaki suçlamalara ilişkin savunmasında, "Masumiyet karinesi hiçe sayıldı. Çok ağrıma gidiyor, kaldıramıyorum. Onurum ve şerefim için yaşadım ben. Şirketim vardı, şu anda haciz konulmuş ve banka hesapları bloke edilmiştir. Dosyada somut hiçbir şey yok, söylenti ve laf hepsi. Hazmedemiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Savcı ara mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.