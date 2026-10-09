Hürmüz Boğazı’nda şiddetli patlamalar! İran basını: Tankerler mayınlara çarptı

İran merkezli Fars Haber Ajansı, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı’nda birden fazla şiddetli patlama yaşandığını duyurdu.

TANKERLERİN MAYINLARA ÇARPTIĞI AKTARILDI

İran basınında yer alan bilgilere göre patlamalar, Hürmüz Boğazı’nın güney geçişine izinsiz girdiği belirtilen tankerlerin bölgede bulunan deniz mayınlarına çarpması sonucu meydana geldi.

Yaşanan gelişme, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin sürdüğü ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin küresel enerji piyasaları açısından yakından takip edildiği bir dönemde gerçekleşti.

TANKERLERİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

İlk haberlerde patlamalardan etkilenen tankerlerin sayısına, hangi ülkelere ait olduklarına ve gemilerde meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin de henüz açıklama yapılmadı.

İran basınından gelen deniz mayını iddiasına ilişkin diğer ülkelerin makamlarından henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.