  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu Bakan Işıkhan kamu çalışanlarına müjdeyi verdi! Memur ve işçi için izinler artırıldı Dilek İmamoğlu’nun yeğenine 1,9 milyonluk soru! Savcı üsteleyince bu cevabı verdi İçişleri Bakanı Çiftçi’den Yunanistan'a: Suçluların sığınağı olmayın! 60 suçluyu biran önce bize verin Kürt kadınları ahlaksız fıkra ile tahkir, voleybolculara ödül… Koç'tan voleybolculara 1 milyon euroluk destek! Finansal hizmet ve ticarette 0'a varan dev kurumlar vergisi muafiyeti! İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem Akit Grubu Finans Zirvesi'nden duyurdu Bankacılık sektöründe yeni dönem başladı! ATM’lerde limitler resmen değişti Yeni Partili Özlale'nin mumu hemen söndü: Bakan Göktaş’ın babası dediği kişi Bartınlı yatırımcı çıktı Karadeniz'de korsanlık skandalı! Bulgaristan açıklarında İHA saldırısıyla batırılan gemideki 10 denizci için Suriye'den dünyaya acil çağrı! Uraloğlu'ndan İstanbul'a müjde: Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek
Gündem Hürmüz Boğazı’nda şiddetli patlamalar! İran basını: Tankerler mayınlara çarptı
Gündem

Hürmüz Boğazı’nda şiddetli patlamalar! İran basını: Tankerler mayınlara çarptı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hürmüz Boğazı’nda şiddetli patlamalar! İran basını: Tankerler mayınlara çarptı

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim devam ederken Hürmüz Boğazı’ndan kritik bir haber geldi. İran basını, boğazın güney geçişine izinsiz girdiği belirtilen tankerlerin deniz mayınlarına çarpması sonucu art arda şiddetli patlamalar meydana geldiğini aktardı.

İran merkezli Fars Haber Ajansı, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı’nda birden fazla şiddetli patlama yaşandığını duyurdu.

TANKERLERİN MAYINLARA ÇARPTIĞI AKTARILDI

İran basınında yer alan bilgilere göre patlamalar, Hürmüz Boğazı’nın güney geçişine izinsiz girdiği belirtilen tankerlerin bölgede bulunan deniz mayınlarına çarpması sonucu meydana geldi.

Yaşanan gelişme, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin sürdüğü ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin küresel enerji piyasaları açısından yakından takip edildiği bir dönemde gerçekleşti.

TANKERLERİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

İlk haberlerde patlamalardan etkilenen tankerlerin sayısına, hangi ülkelere ait olduklarına ve gemilerde meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin de henüz açıklama yapılmadı.

İran basınından gelen deniz mayını iddiasına ilişkin diğer ülkelerin makamlarından henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

Hürmüz’de tankere bilinmeyen mühimmat isabet etti: Makine dairesinde yangın
Hürmüz’de tankere bilinmeyen mühimmat isabet etti: Makine dairesinde yangın

Dünya

Hürmüz’de tankere bilinmeyen mühimmat isabet etti: Makine dairesinde yangın

‘Yakında’ diyerek duyurdular: İran'dan Hürmüz'de bir hamle daha!
‘Yakında’ diyerek duyurdular: İran'dan Hürmüz'de bir hamle daha!

Dünya

‘Yakında’ diyerek duyurdular: İran'dan Hürmüz'de bir hamle daha!

Ayranı yok içmeye... Yunanistan'dan 'Hürmüz Boğazı'na operasyon kararı!
Ayranı yok içmeye... Yunanistan'dan 'Hürmüz Boğazı'na operasyon kararı!

Dünya

Ayranı yok içmeye... Yunanistan'dan 'Hürmüz Boğazı'na operasyon kararı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23