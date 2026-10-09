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Yerel 52 üniversite öğrencisi zehirlendi!
Yerel

52 üniversite öğrencisi zehirlendi!

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52 üniversite öğrencisi zehirlendi!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) eğitim gören 52 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) eğitim gören 52 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Olay, Burdur’da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda meydana geldi.

İddiaya göre, akşam yemeğinin ardından yurtta kalan yaklaşık 52 üniversite öğrencisi rahatsızlandı.

İshal, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetleri bulunan bazı öğrenciler ambulans ile bazıları ise kendi imkanlarıyla Burdur Devlet Hastanesine geldi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, yurtta çıkan yemekten ve sudan ekipler tarafından numune alındı.

 

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada ise, Merkez İlçe Safahat KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan ve dün akşam saat 21.00’de bulantı, kusma şikayetleri başlayan öğrenciler için 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden ambulans talebinde bulunulduğu belirtilerek, "Genel durumu iyi olan öğrencilerin ilk değerlendirmeleri yerinde yapılmış ve semptomatik tedavileri uygulanmıştır. Bulaşıcı hastalıklar ile mücadele kapsamında erken uyarı sisteminde de gastroenterit vaka sayılarında artış olması nedeniyle Gıda Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince Safaat Kız Öğrenci Yurdu yemekhanesinden yemek numuneleri alınmış, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de mikrobiyolojik ve kimyasal analizler için su numuneleri alınmıştır. Toplam 52 kişi başvurmuş, 30 kişinin tedavileri düzenlenerek taburcu edilmiştir. Başvuru yapan hastalardan tedbir amaçlı 9 kişinin servise yatışı yapılmış, 9 kişinin tedavi ve takipleri devam etmektedir. Tüm hastaların genel durumları iyi olup, konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir" denildi.

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