Her 73 kişiden biri aynı: İşte en çok kullanılan 10 soyadı!
Türkiye’de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı verilere göre, Türkiye'de en çok kullanılan 10 soyadı belli oldu.
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Türkiye’de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı verilere göre, Türkiye'de en çok kullanılan 10 soyadı belli oldu.
İşte en çok kullanılan 10 soyadı
10- Özdemir 552 bin 684
9- Aydın 577 bin 350
8- Öztürk 583 bin 451
7- Yıldırım 661 bin 503
6- Şahin 683 bin 206
5- Yıldız 690 bin 153
4- Çelik 710 bin 598,
3- Demir 864 bin 643
2- Kaya 888 bin 828
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