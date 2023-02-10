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Gündem Tahliye talebinde bulunan 210 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi
Gündem

Tahliye talebinde bulunan 210 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 210 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 06:41:00 -
Tahliye talebinde bulunan 210 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi

Türkiye "Asrın felaketi" nin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Tahliye taleplerinin ardından Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, askeri personel tarafından karşılandı.

Depremzedeler, buradan araçlarla götürüldü.

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