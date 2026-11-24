Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31’e ilişkin, "1 milyonu aşkın ziyaretçiyle, 102 liderle, 300'ü aşkın bakanla tarihimizin en büyük organizasyonunu gerçekleştirdik. Burada bir grup bir kelimeye takıldı, belli menfaatlere dayalı beklentilerini dayattı. AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, dinlemeden, dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü." dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'e ilişkin yapılan değerlendirmelerin sorulması üzerine Bakan Kurum, "Biz bir kabile devleti değiliz. Ulusal menfaatlerimiz var. Bir duruşumuz var. Birilerinin dayatmasına bu anlamda boyun eğecek değiliz. Birilerine şirin gözükeceğiz diye adım atmayız. Birilerinin çıkarları için asıl iklim krizinin bedelini ödeyen ülkeleri görmezden gelemeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin bu tavırla COP31'e başkanlık yaptığını kaydeden Kurum, "Tabii bizi eleştirenlerin böyle bir duruşu yok. Böyle bir duruştan haberi yok. Bakın dünya sistemi eleştiriyor, sistemin sonuç üretemediğini eleştiriyor. Bizdeki muhalifler bizi eleştirmek için bu durumu fırsat biliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zirve'de 196 ülke, 102 lider ve 300'ün üzerinde bakanın ağırlandığını, organizasyonun 1 milyon ziyaretçiye ulaştığını belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a ve Antalyalılara teşekkür etti.

Zirve kapsamında önemli anlaşmalarla ülkeye ekonomik katkı sağlandığına işaret eden Kurum, farklı alanlarda 26 milyar doları aşan anlaşmalar imzalandığını bildirdi.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN BİLE YAN YANA GELEMEYEN ÜLKELERİ YAN YANA GETİREREK GÖRÜŞMELERİNİ SAĞLADIK"

Çok şeffaf bir başkanlık yürüttüklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Müzakereler Avustralya'daydı, biz COP Başkanı olarak devreye girdik. Oradaki 196 ülkeyi dinledik. Tüm gruplarla görüştük, beklentilerini not ettik. Fotoğraf çektirmek için bile yan yana gelemeyen ülkeleri yan yana getirerek görüşmelerini sağladık, uzlaşma noktasına gelmeleri için çalıştık. Bu tüm dünyanın takdirini topladı. 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle, 102 liderle, 300'ü aşkın bakanla tarihimizin en büyük organizasyonunu gerçekleştirdik. Burada bir grup bir kelimeye takıldı, belli menfaatlere dayalı beklentilerini dayattı. AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, dinlemeden, dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. AB, fosil yakıtlarla ilgili uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı, 'illa bu olacak' diye."

Kurum, 196 ülkenin ortak karar alabildiği bir ortamın bulunduğunu belirterek, "Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Milli menfaatlerimiz var, ülkemizin bir politikası var. Biz yine daha önce alınan kararı metne yansıttık. Ama bu da onlara yetmedi. Bu kararı aldırmamak için oraya gelmişler. Biz orada çok önemli kararları metne koyduk. Eğer bir irade ise uygulama iradesi ise en büyüğünü koymuşuz. Dolayısıyla bu iradeyi görmezden gelip 'benim dediğim' olsun yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Neticede dün konuşanların hepsinin hedefinde de onlar vardı." diye konuştu.

Kurum, başkanlık olarak uzlaşma zemini hazırlamak ve uzlaşı sağlanması halinde kararların uygulanmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yaptıklarını ancak bir ülkenin itirazının kararın çıkmasını engellediğini aktardı.

Ortak bir kararda 196 ülkeyi buluşturmanın kolay olmadığını ifade eden Kurum, mevcut siyasi konjonktürdeki sorunların müzakereleri ve kararları doğrudan ya da dolaylı etkilediğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞKANLIĞI SÜRECİNDE BİZE KİMSE MÜDAHALE EDEMEZ"

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile yaşananlara ilişkin soruya ise Bakan Kurum, "Genel Sekreter Yardımcımız, baştan beri birlikte çalışıyoruz, normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. 'Şu şöyle olsun' diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız. Orada bir müdahale girişimi de oldu kendisinin. Ben de yerine geçmesini söyledim." yanıtını verdi.

Gana Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. Zanetor Agyeman-Rawlings'in bir oturumda konuşmasının kesilmesine ilişkin soruyu Kurum, şöyle yanıtladı:

"Orada toplantıyı sabote etmeye çalışan gruplar vardı. O grupları engellemek adına ben ülkelere söz vereceğimi ama maddeye geçince vereceğimi kendilerine ifade ettim. Söz isteyen ülkeler vardı. O ülkelere de bu açıklama çerçevesinde söz verdik. Gana'da da işleyiş hatası oldu, sözünü kestik. Orada da Ganalı Bakanımızı haksız yere üzdüğümüzü gördük, yanlış anlamayı gidermek istedik. Ganalı kardeşlerimizle konuştuk, hallettik."

Kurum, Arap ülkeleri, Paraguay, Venezuela ve Rusya'nın müzakerelerde sorumluluk alarak ilerleme sağlanması yönünde irade gösterdiğini belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

Fosil yakıtla ilgili ifadenin yanı sıra elektrifikasyonda yüzde 35'e ilerleme, uyum finansmanının 3 katına çıkarılması, 1,5 derece hedefi doğrultusunda karbon yakalama teknolojileri ve metan emisyonlarının azaltılması konularında mutabakata varıldığını aktaran Kurum, "Bir fosil ifadesi yüzünden bunların hepsi maalesef kaybedildi. Yani kaybeden kim, dünya. Kaybeden kim, insanlık. Yazık oldu." dedi.