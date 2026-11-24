Milas İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birlik Başkanı Muhammet Toguç, "Bölgemizde birliğimize kayıtlı işletme bulunmakta. Bunların da yıllık ortalama kapasiteleri 8 bin 750 ton yıldır. Bölgemizde yer altından çıkan tuzlu suyu artezyen kuyuları vasıtasıyla çıkan tuzlu suyu elektrik enerjisi kullanarak kepçeler yardımıyla açmış olduğumuz topraklardaki tarladaki havuzlarda üretim yapmaktayız. Ürettiğimiz balıklar deniz balığı türleri. Dolayısıyla yer altından çıkan su tuzlu olduğu için levrek, çipura ve granyözdür. Bu ürettiğimiz balıklar genelde iç piyasaya bu balıklarımızı pazarlamaktayız ve bölgemizdeki turizme ağırlıklı bölgelere sahil kısımlarına, restoranlara, büyük marketlere, ihracata da ürünlerimizi göndermekteyiz. Balığımız görüntüsü ve kalite et kalitesi olarak çok iyi bir balıktır. Bunun sebebi de yer altından çıkan tuzlu suyu kullanmamızdır. Bölgemizdeki işletmelerin yaklaşık yüzde 85'i küçük aile işletmeleridir. Milas bölgesinde yaklaşık 70 bin dönümlük bir havzada üretim yapılmakta. Bir de bu mahallelerin şunu da parantez içinde söyleyebiliriz, bu mahalleler tuzlu su çıkan bölgelerinde yapılmakta. Bu bahsetmiş olduğumuz tuzlu su herhangi bir zirai üretim için kullanılabilen bir su değildir. Ya da toprak havuzlar üretime başladıktan sonra yer altından tuzlu su çıkmaya başladığı söylenemez. Zaten bölgede böyle bir atıl olarak kullanılmayan bir tuzlu su vardı. Arazi çoraktı. Bu çorak arazi ve kullanılmayan tuzlu suyu ekonomiye kazandırıyoruz diyebiliriz" dedi. Tarla balıkçılığı işletme sahibi Şerafettin Kaçar ise, "Bizim bu tesisimizde yedi tane havuzumuz var. Yedi havuzda da şu an granül bakıyoruz, kaya levreği. Diğer tesislerde çupra, levrek, granül üretimi devam ediyor" diye konuştu.