Danıştay’ın Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin başvurusunu reddetmesinin ardından hukuki yolların tükendiği yönündeki yorumlara değinen Abdulkadir Selvi, AYM ve AİHM başvurularının hâlâ mümkün olduğunu yazdı. Ancak Selvi, bu süreçlerin en az iki yıl süreceğini belirterek İmamoğlu’nun 2027 veya 2028’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamayacağını söyledi.



Hürriyet Yazarı Selvi şunları yazdı: “İmamoğlu’nun önündeki hukuki yollar tamamen kapanmıyor. Ekrem İmamoğlu’nun önünde iki yol daha var. Biri Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, diğeri ise AİHM’ye yapılacak olan müracaat. İmamoğlu lehine iki yerden çıkacak karar süreci etkileyebilir. Ancak her iki mahkeme bir temyiz mahkemesi olmadığı için Anayasa Mahkemesi ya da AİHM’den çıkacak kararlar zorunlu olarak uygulanmıyor. Her iki mahkemenin verdiği kararlar temyiz ya da onama yerine geçmiyor. Anayasa Mahkemesi ve AİHM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararları dikkate alınmamıştı. Danıştay’ın iptal kararından sonra ‘bütün yollar tükendi, Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olamayacak’ şeklinde haberler yapıldı. Bu haberlerin doğru tarafı İmamoğlu, diploması iptal edildiği için cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Ama ‘hukuken bütün yollar kapandı’ şeklindeki bir değerlendirme ise eksik. Çünkü İmamoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı ve AİHM’ye müracaat etme imkânı bulunuyor. Anayasa Mahkemesi ve AİHM’deki süreçler en az iki yıl sürdüğü için İmamoğlu’nun 2027 ya da 2028 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olma imkânı bulunmuyor”