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Katıldığı bir televizyon programında Arınç ile arasında yaşandığını söylediği ortaklık ve para anlaşmazlığına ilişkin çarpıcı iddialarda bulunan Turanlı, kendisinden Kıbrıs Havalimanı inşaatı konusunda 10-15 milyon dolar arasında para istendiği ve üzerine mafya gönderildiği iddialarına yenisini ekledi. İddialara cevap verirken Akit’e de sataşan Arınç’ın, “gazeteci” Ergün Poyraz’ın bir kitabından alıntı yaparak hakkındaki iddiaları aklamaya çalıştığını ancak Poyraz’ın Arınç hakkında da “Musa’nın Mücahidi” isimli bir kitap yayınladığını hatırlatan Turanlı, Arınç’a zor sorular sordu. Arınç’ın ’Şahsı çocukluktan beridir tanırım’’ diyerek Alp Delimollaoğlu’nu tanıdığına dair iddiaları kabul ettiğini ve para isteme konusuna hiç değinmeyerek büyük bir kurnazlık sergilediğini belirten Turanlı, “Parayı benden alamayınca ne yaptın Arınç?” diye sordu. İşte Emrullah Turanlı’nın son açıklaması:

“Musa’nın Mücahidi”

“Tekrar soruyorum: 15 milyon Doları, sizin Manisalı’ya ayarlama işi ne oldu? Lider TV’de katılmış olduğum bir televizyon programında Sayın Bülent Arınç’ın, Kıbrıs Havalimanı inşaatı konusunda, ‘Aramda ticari husumet bulunan Alp Delimollaoğlu’na 15 Milyon USD vermem gerektiğini’ söylediğini ifade etmiştim. Bu bana bir tehditti… Kendisi 22 Kasım günü X Hesabından yaptığı açıklamada, 15 Milyon USD’yi benden onun için isteme konusuna gelince, ‘Şahsı çocukluktan beridir tanırım’ diyerek geçiştiriyor. Ama o para isteme konusuna değinmiyor. Alp Delimollaoğlu ve Mustafa Ezici tarafından benim aleyhime para karşılığı Ergun Poyraz’a yazdırılan ve dava konusu olan bir ‘sözde kitaptan’ atıf yapıyor. Aynı Ergün Poyraz, Bülent Arınç hakkında da ‘Musa’nın Mücahidi’ isimli bir kitap yazmıştı. Bundan neden bahsetmez acaba? Delimollaoğlu anlaşılan kendi yazdırdığı kitabı Arınç’a referans göstermiş… Aynı ekipte yer alan Mustafa Ezici şahsıma şantaj ve tehditten halen yargılanıyor. Ve o Ezici, nasıl bir ruh hali olduğunun kanıtı olarak, karısını ve kaynanasını bıçaklamaktan şu an cezaevinde. Sayın Bay Arınç, senin referans gösterdiğin kişiler ve maalesef çevren işte bunlar. ‘Bugün temas ettiğim insanlara Emrullah Turanlı’yı sordum’ demişsin. Bu çevre sakın FETÖ çevresi olmasın sakın? Bak Arınç Bey kardeşim, ben saygın bir iş adamıyım. Tek kuruş devlet desteği, kredi garantisi, yolcu garantisi olmadan, uluslararası uçuşlara kapalı bir havalimanını yaptım ve bitirdim. Siz bana dava açacağınızı söylemişsiniz, dört gözle bekliyorum. Görüşmek üzere… Ha bu arada, bir daha sorayım 15 milyon USD’yi sizin Manisalı’ya verme işi ne oldu? Parayı benden alamayınca ne yaptın Arınç?”