"ONUN ÖĞRENDİĞİ HER BİLGİYE VE ATTIĞI HER ADIMA TANIKLIK ETMEK ÇOK ÖZEL" Öğretmen Uyanık ise tek öğrencisi Zekeriya ile Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. "Öğretmenler Günü, biz öğretmenler için sadece bir kutlama günü değil, yaptığımız mesleğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel bir gün" diyen Uyanık, şunları kaydetti: "Öğretmenlik, bir çocuğun hayatına dokunabilmek, onun geleceğine küçük de olsa bir katkı sunabilmek demek. Bazen verdiğimiz bir ders, söylediğimiz bir söz ya da gösterdiğimiz bir dokunuş, öğrencimizin hayatında unutulmayacak bir an bırakabiliyor. Bu nedenle öğretmenliğin çok kıymetli ve sorumluluğu büyük bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bu yıl benim için Öğretmenler Günü ayrı bir anlam taşıyor çünkü Kıryaka köyündeki tek öğrencimle beraber eğitim öğretim sürecimizi sürdürüyorum. Bir sınıfta tek bir öğrenci olması, öğretmenlik sevgisini ve eğitimin değerini hiçbir şekilde azaltmıyor. Aksine, onun öğrendiği her bilgiye ve attığı her adıma tanıklık etmek çok özel ve anlamlı."