Okan Buruk açıkladı! Osimhen Aston Villa maçında oynayacak mı?
Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu gündemin ilk sırasına yerleşti. Taraftarların özellikle Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceğini merak ettiği süreçte Teknik Direktör Okan Buruk, yıldız golcü başta olmak üzere Ismail Jakobs ve Roland Sallai'nin sağlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte sarı-kırmızılılarda sakat futbolcularla ilgili son gelişmeler...