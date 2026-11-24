New York Times gazetesinin haberine göre, ülkede artan kızamık vakalarına ilişkin görüşlerine başvurulan enfeksiyon hastalıkları uzmanları, bugüne kadar endişelerin daha çok aşılanamayacak kadar küçük bebekler üzerinde yoğunlaştığını ancak daha önce tek doz aşı yapılan kişilerde yaşlanma, çeşitli tıbbi durumlar veya kullanılan ilaçlar nedeniyle aşı koruyuculuğunun yıllar içinde düşmüş olabileceğini belirtti. Uzmanlar, bu kapsamda, 1989'dan önce doğan ve çocuklukta tek doz aşı olan milyonlarca yetişkinin sanılandan daha "yüksek risk altında" olabileceğine işaret ederek bu kişilere "hatırlatma dozu" aşısı yaptırmanın en güvenli ve etkili seçenek olduğunu savundu.