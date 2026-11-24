O ülkede kızamık vakaları hızla artıyor! Uzmanlardan yetişkinlere kritik uyarı
ABD'de kızamık salgını yeniden endişe verici boyutlara ulaşırken, 2026 yılında bildirilen vaka sayısı son 26 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar, hastalığın yalnızca çocukları değil yetişkinleri de tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Özellikle 1989 öncesinde doğan ve çocukluk döneminde tek doz aşı yaptıran kişilerin bağışıklığının zamanla azalmış olabileceği uyarısı yapılırken, hatırlatma aşısı konusu yeniden gündeme taşındı.