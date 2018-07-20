Tahkim’de güç birliği yaptılar

Protokol, Türkiye›de tahkimin geliştirilmesi amacıyla hakemlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması, hakemlik etiğinin yerleştirilmesi, üyelik ve bağlantı ağlarının genişletilmesi ve tahkim davalarında hakem atamaları gibi birçok alanda işbirliği esaslarını içeriyor.

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da, bu ortak çaba ve girişimlerin İstanbul’un uluslararası tahkim merkezi olmasına katkı sağlayacağını belirtti. İSTA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün ise, ”Türkiye’den pek çok uyuşmazlık için başka uluslararası tahkim merkezlerinde çözüm aranıyor. Bunların Türkiye’ye gelmesi herkese faydalı olacak. Bunu yapabilmek için de birlikte çalışmamız lazım” açıklamasında bulundu.