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Spor Tahkim ve PFDK'ya yeni isimler
Spor

Tahkim ve PFDK'ya yeni isimler

Yeniakit Publisher
2023-07-17 22:30:00 -
Tahkim ve PFDK'ya yeni isimler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu'nun yeni başkan, asil ve yedek üyelerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, tahkim kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (PFDK), uyuşmazlık çözüm kurulu (UÇK) ve etik kurulunda atamaların yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Artuç, PFDK Başkanlığına Fatih Maden, UÇK Başkanlığına Osman Hakan Öncel ve Etik Kurulu Başkanlığına Celal Candan getirildi.

Söz konusu kurullarda asil ve yedek üyeler ise şöyle:

Tahkim Kurulu:

- Asıl üyeler
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Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol, Prof. Dr. İlhan Üzülmez

- Yedek üyeler

Bülent Savtok, Yavuz Aksoy, Bülent Ernas, Alper Tunga Çevik, Feyzi Eroğlu, İbrahim Şahinkaya

PFDK:

- Asıl üyeler

Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Doç. Dr. Selman Dursun, Yusuf Ziya Taşkan

- Yedek üyeler

Necdet Budak, Mehmet Saydam, Prof. Dr. Bekir Mahmut Kaşıkçı, Kemal Murtezaoğlu, Fetih Ahmet Alparslan, Doç. Dr. Mehtap Yücel Bodur

Uyuşmazlık çözüm krulu

- Asıl üyeler

Mustafa Çattık, Doç. Dr. Emrah Kulaklı, Dr. Ömer Faruk Erol, Prof. Dr. Ali Paslı, Esra Hatipoğlu, Battal Yılmaz

- Yedek üyeler

Mehmet Kırmızı, Kenan Kenan, Menderes Dereli, Birsen Elmas, Serdar Yiğit, Mehtap Sümer Dinç

Etik kurulu:

- Asıl üyeler

Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Silahtaroğlu, Nuray Ekşi, Doç. Dr. Serkan Ağar

- Yedek üyeler

Enis Yeter, Ali Kemal Atçeken, Emir Serhad Seymen, Mine Arısoy​​​​​​​

Öte yandan Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığına Serdar Ölmez, Kulüp Lisans Kurulu Başkanlığına Zeynel Koç ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Ömer Gürsoy getirildi.

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