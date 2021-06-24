  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AB göç konusunda ilgili ülkelerle işbirliğini yoğunlaştıracak
Teröristlerin saldırısında bir kadın hayatını kaybetti!
Burak Elmas ve Fatih Terim bir araya geldi
Terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyonlar sürüyor: 32 ilde 18 şüpheli tutuklandı
Spor Tahkim Kurulu'ndan 'yabancı kuralı' kararı!
Spor

Tahkim Kurulu'ndan 'yabancı kuralı' kararı!

Tahkim Kurulu; Fenerbahçe, Galatasaray ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın yabancı kuralı ile ilgili yaptığı itirazı reddetti. Böylece Süper Lig'in 2021-22 sezonunda kulüpler, 14 yabancı futbolcuyu tescil ettirebilecek ancak sahada en fazla 8'i yer alabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 19:56:00 - 2021-06-24 20:01:03
Tahkim Kurulu'ndan 'yabancı kuralı' kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı kuralı konusunda Süper Lig kulüplerine kötü haber. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın yabancı kuralı ile ilgili yaptığı itirazı reddetti.

Yeni yabancı kuralında aynı anda 8 yabancı sahada olabilecek

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek. 2022/23 sezonunda ise toplam 12, sahada 7; 2023/24 sezonunda de toplam 10, sahada 6 yabancı oyuncu bulunabilecek.

Kulüpler Birliği itiraz etmişti

Fenerbahçe, Galatasaray ve Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili olarak Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yapmıştı. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralı ile ilgili almış olduğu karara TFF Tahkim Kurulu nezdinde iptal başvurusu gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay