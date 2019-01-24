Tahkim Kurulu'ndan Eljif Elmas'ın cezasına indirim TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 maç men cezasını 1 müsabakaya indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 maç men cezasını 1 müsabakaya düşürdü. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası alan Makedon futbolcunun cezasında indirime gitti. Bir maçlık cezasını Süper Lig'deki Bursaspor karşılaşmasında çeken Eljif Elmas, bu akşam Ümraniyespor'la oynanacak rövanş müsabakasında forma giyebilecek. Öte yandan Tahkim Kurulu, Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Mbaye Diagne'nin 4 maç ve 13 bin liralık cezasını ise onadı.

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