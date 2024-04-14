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Spor Tahkim Kurulu ilan etti: Ali Koç'un cezasını onadı! Dikkat çeken açıklamaları, son dakika haberi...
Spor

Tahkim Kurulu ilan etti: Ali Koç'un cezasını onadı! Dikkat çeken açıklamaları, son dakika haberi...

Yeniakit Publisher
2024-04-14 00:46:00 - 2024-04-14 00:48:40
Tahkim Kurulu ilan etti: Ali Koç'un cezasını onadı! Dikkat çeken açıklamaları, son dakika haberi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu yöneticisi duyurdu: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaları onadı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 13 Mart'ta düzenlediği basın toplantısının ardından, sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle verilen 39 bin liralık cezanın yanı sıra sarı-lacivertli kulübe verilen 400 bin liralık cezanın onanmasına oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi.

Tahkim Kurulunun, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 20 Mart'ta düzenlediği basın toplantısının ardından sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle verilen 39 bin liralık ceza ve bordo-mavili kulübe kesilen 400 bin liralık cezanın onanmasına oy birliğiyle karar verdiği ifade edildi.


Kurul, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci'ye, takımı sahadan çekmek suretiyle sportmenliğe aykırı hareketten verilen 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin liralık para cezasının da oy birliğiyle onandığını açıkladı.

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