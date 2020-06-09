Tahir Karapınar kimdir? | Tahir Karapınar hangi takımları çalıştırdı?
Tahir Karapınar hayatı | Fenerbahçe teknik direktör Tahir Karapınar ile anlaştığını duyurdu. Futbolseverler “Tahir Karapınar kimdir?” , “Tahir Karapınar hangi takımları çalıştırdı?” , “Fenerbahçe kiminle anlaştı?” , “Tahir Karapınar Fenerbahçe” , “Tahir Karapınar kariyeri” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Tahir Karapınar hangi takımları çalıştırdı?” sorusunun cevabı.
Fenerbahçe teknik direktör Tahir Karapınar ile el sıkıştı. Sarı-lacivertli kulüp konu hakkında resmi bir açıklama yayınladı.
Kulüpten yapılan açıklamada “Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.
Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.
Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır. Tahir Karapınar’a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz” denildi.
Tahir Karapınar kimdir? | Tahir Karapınar hangi takımları çalıştırdı?
Fenerbahçe altyapı koordinatörü görevine getirilen Tahir Karapınar’ın kariyeri merak ediliyor.
Tahir Karapınar 20 Haziran 1967'de İzmir'de dünyaya geldi. Karapınar, futbol kariyeri boyunca yalnızca İzmir ekiplerinde görev aldı. Göztepe ve Altay formaları giyen Karapınar, 2002 yılında futbol kariyerini noktaladı.