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Tahinli profiterol nasıl yapılır? | Tahinli profiterol tarifi

'Tahinli profiterol olur mu' demeyin! Çikolatalı olarak yemeye alışık olduğunuz profiterol tatlısını, tahin kremalı olarak da denemelisiniz. Nefis iç kreması ve dışındaki tahin ile mükemmel lezzete sahip olan tahinli profiterol nasıl yapılır? İşte tahinli profiterol tarifi...

08 Haziran 2019 Cumartesi 19:10
Tahinli profiterol nasıl yapılır? | Tahinli profiterol tarifi

'Tahinli profiterol olur mu' demeyin! Çikolatalı olarak yemeye alışık olduğunuz profiterol tatlısını, tahin kremalı olarak da denemelisiniz. Nefis iç kreması ve dışındaki tahin ile mükemmel lezzete sahip olan tahinli profiterol nasıl yapılır? İşte tahinli profiterol tarifi...

MALZEMELER

Hamuru için;

-1 su bardağı su
-125 gram tereyağı
-1 su bardağı un
-3 adet yumurta

İç kreması için;

-2, 5 su bardağı süt
-1, 5 çay bardağı şeker
-1 adet yumurta
-3 yemek kaşığı un
-1 paket vanilya

Tahinli sos için;

-1 kutu sıvı krema
-1 çay bardağı tahin
-1 çay bardağı pudra şekeri (Pudra şekerini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

Tahinli profiterol yapılışı

-Öncelikle 1 su bardağı su ve tereyağımızı kaynayana kadar pişirin.
-Daha sonra unu ekleyip 5 dakika kadar iyice karıştırın.
-Daha sonra soğuması için 10 dakika kenara alın.
-Hamurunuz biraz soğuduktan sonra 3 adet yumurtayı teker teker hamurunuza katıp güzel bir şekilde karıştırın.
-Daha sonra hamurunuzu 10 dakika dinlendirin ve yağlı kağıt serili tepsinize aralarında boşluk bırakarak 1 dolu tatlı kaşığı hamurlarınızdan koyun.
-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin.
-Kreması için yumurta, şeker, un ve yumurtayı güzelce çırpıp sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin.
-Piştikten sonra vanilyasini ekleyip karıştırın ve bir kenara alın.
-Tahin sosu için; kremayı ısıtın ve ocaktan alın.
-Tahini kremaya ekleyip homejen hale gelene kadar karıştırın.
-Daha sonra pudra şekerini ekleyip tekrar karıştırın ve sosunuz hazırdır.
-Son olarak pişen hamurlarınozın arasına krema dolgusunu doldurup biraz buzdolabında dinlendirin ve servis aşamasında tahin sosunuzu döküp servis edebilirsiniz.
-Arzuya göre çekilmiş ceviz ile de servis edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 19:10
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