Tahinin faydaları: Sahurda yenen tahin tok tutuyor! Tahin nasıl tüketilir?

Sahurda yenen tahin tok tutuyor!

Tahin, ülkemizde pekmezle birlikte tüketilen bir besindir. Özellikle ramazan aylarında masanın vazgeçilmezi olan tahinin lezzeti kadar pek çok faydası da bulunmaktadır.

Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, iftar sonrasından yatana kadar ve sahurda bol sıvı tüketiminin önemli olduğunu vurguladı. Selçuk, "İftarda susuzluk hissi ile asitli içecekler tüketilmemeli." dedi.

Tahin neye iyi gelir nasıl tüketilir?

Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, Ramazan’da sağlıklı beslenme hakkında şu önerilerde bulundu;

“Yulaf ezmesi: İçeriğindeki çözünür ve çözünmez lif sayesinde hem tokluk sağlıyor, hem sindirime yardımcı hem de bağırsakların çalışmasını düzenliyor. Sahurda yoğurt, kefir veya süt ile karıştırılarak tüketilirse daha da doyurucu ve besleyici olacaktır.

Yoğurt veya Süt: Kaliteli proteinler olup kalsiyum gereksinmesini karşılar. Tok tutucudur. İçinde triptofan amino asit var olması nedeni ile uykuya tekrar geçişe yardımcı olacaktır.

Meyve ve komposto: enerji verir ve bağırsakların gün içinde çalışmasında yardımcıdır. Özellikle kas krampları, el ve ayaklarda uyuşmaların sık gözlendiği açlık diliminde gereken potasyum gibi önemli mineraller sebze ve meyvelerde yer alır. Özellikle elma, kayısı, kiraz, mürdüm eriği, şeftali, nektarin, kivi, ananas ve kuru meyveler tüketilebilir. Özellikle kompostosu içilirse alınan sıvı miktarı daha da artacaktır. Meyveyi direk yoğurda karıştırıp tercih edilirse açlık hissi oluşturmaz mide asidini artırmaz. Komposto hazırlarken içerisine eklenen tarçın, karanfil ve zencefil gibi baharatlarında sindirim ve tokluk hissi artırıcı özelliği vardır.

Ceviz: Krom mineralinden zengindir başta insülin seviyesinin düzenlenmesinde yardımcıdır bu nedenle tok tutucu özelliği vardır. İçeriğindeki omega ve sağlıklı yağlar da tokluk hissi verecektir.

Yumurta: A kalite proteindir. İçeriğinde çok yüksek aminoasit türevi vardır. Sahurda muhakkak alınması gereken olmazsa olmaz bir besindir. Tercihen haşlanmış tüketilmelidir. Fakat yulaf kepeği ve mantar biber gibi sebzeler ile omlet haline getirilerek az yağda yapılarak da tercih edilebilir.

Tahin - Pekmez: Birlikte vitamin mineral ve enerji deposudur. Yağdan da zengin olan susam yağından meydana gelen tahinin tok tutucu özelliği vardır. Pekmez ile karışınca mide için zararsız hale gelecek ve sindirim için sıkıntı yaratmayacaktır. 1-2 tatlı kaşığı ölçüye dikkat ederek alınması fayda sağlar.

Az tuzlu veya tuzsuz Peynir: gün içinde gereken enerji ihtiyacını karşılayacak, proteinden zengin kalsiyum deposu bir besindir. Tuzlu tercih etmemek su ihtiyacını artırmaması için önemlidir.”

Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, muhakkak atlanmaması gereken bir öğün olduğunu belirterek, “16 saatlik açlık durumunun yaşandığı bu ayda sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi kahvaltı öğününü sahur öğünü olarak kabul etmek gerekmektedir. Tokluk hissi veren besinler tercih edilmelidir. İftarda tüketilen ev yemekleri, hamur işi gıdalar, pilav makarna ve tatlılar açlık ve susuzluk hissini artırma nedeni ile sahurda uzak durulması gereken yiyeceklerdir. Su veya komposto içilebilir.”

Tahinin faydaları nelerdir?

Kalp Sağlığını destekler.

Tahinlerin birincil bileşeni olan susam tohumları, kalp ve damar sağlına faydalıdır. Özellikle, kolesterolü düşürmeye yardımcı olurlar. Yüksek kolesterol, özellikle LDL kolesterol (düşük yoğunluklu lipoprotein), kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Tahinin faydalarından en önemlisi kanda bulunan kötü kolesterol oranını düşürmesidir.

Mükemmel Beslenme Değerine Sahiptir

Tahin, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından zengindir. Susamın yağ içeriği yüksek olmasına rağmen, yüzde 90’ı iyi yağdır. Bir çorba kaşığı tahin ezmesi 85 kalori içerir ve bu kalorilerin 65’i esansiyel (vücut sağlığı için gerekli) yağlardır. Bu lezzetli ezme ayrıca B1 Vitamini, demir, magnezyum, fosfor, manganez ve bakır bakımından da zengindir. Bir yemek kaşığı tahinde, 1 gr diyet lifi ve 3 gr protein vardır. Temel vitaminler ve diğer besinlerdeki zenginliği ile tahin kesinlikle sağlık açısından büyük faydalar sağlayan bir besindir.

Beyni Güçlendirir

Daha önce de belirttiğimiz gibi, tahin sağlıklı omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile doludur. Bu yağ asitleri vücuttaki sinir dokularının gelişimini hızlandırır, bu da beynin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Tahinin faydaları arasında alzheimer hastalığının gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olmak da vardır. Omega 3 tüketildiğinde düşünme ve hafıza kapasitesi artar. Manganez sinir ve beyin fonksiyonlarını da arttırır.

Kanser Önleyici Olması

Susam tohumları, diğer tüm kabuklu yemiş ve tohumlardan daha fazla fitosterol içerir. Fitostreol, kolesterol düşürücü ve kanser engelleyici özelliklerinden dolayı önemli bir bileşiktir. Tahinin faydaları arasında içerdiği Fitostreoller sayesinde yenilen yiyeceklerdeki zararlı yağların bağırsaklarda emilmesini azaltması bulunmaktadır. Ayrıca antifugal (mantar önleyici) ve antiülser etkileri vardır.

Kronik Hastalıklarda Azalma

Ek olarak, tahinin içindeki yağın yaklaşık% 50’si tekli doymamış yağ asitlerinden gelir. Bunlar anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve kronik hastalık riskinde azalma ile ilişkilendirilmiştir.

Kemik Sağlığını Güçlendirir

Tahinin faydaları için kemik sağlığında hayati rol oynayan bir fosfor ve manganez kaynağı olması gösterilmektedir. Ayrıca enerji üretimi için önemli olan tiamin (B1 vitamini) ve B6 vitamini bakımından da zengindir.