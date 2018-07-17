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Tahinin faydaları

Tahin içeriğindeki yağlar sayesinde böbreklerin çalışmalarının düzene girmesine yardımcı olur. Tahinin içerdiği besinler ve vitaminler bünyenin güçlenmesine yardımcı olduğu gibi enerji verici özelliği vardır. Anemi hastalığının birçok nedeni vardır ama sağlık uzmanları en çok demir eksikliğinin anemi hastalığına neden olduğunu vurgulamaktadırlar.

17 Temmuz 2018 Salı 23:48
Tahinin faydaları

Tahin içeriğindeki yağlar sayesinde böbreklerin çalışmalarının düzene girmesine yardımcı olur. Bağırsaklarda ve midede biriken gazı söktürür ve gaz nedeni ile oluşan ağrıları giderir. Mide fonksiyonlarının düzenlenmeye yardımcı olur. Tüketilen besinlerin daha kolay hazmedilmesini ve vücut tarafından en verimli şekilde yararlanılmasını sağlar.

Kanser çağımızın en büyük tehditlerinden birisidir. Oysaki doğru ve dengeli beslenme hem kanser ile hem de diğer hastalıklar ile mücadelede önemli yer tutmaktadır. Yine tahin kanser ile savaşan en değerli besin kaynaklarından birisidir. Hücre yapısını koruyan ve hücre sağlığını destekleyen özelliği sayesinde kansere karşı koruyucu özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Tahin sadece kansere karşı koruyucu görev üstlenmekle kalmayıp kanser hastalarının da tedavisi süreçlerinde tedaviyi destekleyici özelliği de bulunmaktadır. Kanser hastalığının tedavisi süresince kansere karşı etkinliği yapılan araştırmalar ile kanıtlanmış olan besinlerin tüketilmesine özen gösterilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Damarların açılmasını ve damarlardaki tıkanıklıkların giderilerek kan akışının normale dönmesini sağlar. Bu hem kalp sağlığını hem de vücut sağlığının korunmasına yardımcı olur. Ayrıca ağır ilaç kullanımının vücuda vereceği olası zararların oluşmasının da önüne geçerek ilaçların yan etkilerini tolere eder. Yine radyasyonu tolere eden özelliği sayesinde sık sık radyasyona maruz kalanların bol tahin tüketmeleri önerilmektedir.

Tahinin sindirim sisteminin çalışmasını düzenlemesinin yanı sıra böbreğin görevlerini düzenleyerek idrarı söktürür. Vücutta biriken suyun ve toksinlerin idrar yardımı ile atılmasını sağlar.

Tahinin içerdiği besinler ve vitaminler bünyenin güçlenmesine yardımcı olduğu gibi enerji verici özelliği vardır. Vücudun kaybettiği enerjinin yeninden toparlanması için yardımcı olabilecek gıdalar bulundurmaktadır. Özellikle sporcuların düzenli olarak tükettiği bilinir.

soğuk algınlığından kaynaklana grip, nezle ve öksürük gibi hastalıklara karşı vücudun direncini arttıran C vitamini açısından zengin olan tahin, içerdiği vitaminler bu hastalıklara karşı vücudun direncini arttırdığı gibi hastalığa yakalanılması durumunda daha hızlı atlatmayı sağlayabilir. Bu yüzden kış aylarında en azından kahvaltılarda düzenli olarak tüketilmesi önem arz eder.

Tahinin genel anlamda vücuda enerji verdiğini yazmıştık. Bunun dışında zihni açıcı özelliği vardır. Zihinsel yorgunluğun giderilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Tahinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de kan hücrelerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve çoğalmasına yardımcı olacak besinleri ve vitaminleri içermesidir. Hücre sağlığının korunması dışında tahin hasarlı hücrelerin onarılması esansında gerekli mineralleri de sağlar.

Anemi hastalığının birçok nedeni vardır ama sağlık uzmanları en çok demir eksikliğinin anemi hastalığına neden olduğunu vurgulamaktadırlar. Tahin ise demir açısından çok zengin bir besin kaynağı olduğu için kansızlık sorunlarını gidermeye yardımcı olabilir.

Özellikle yaşlanma sürecinde bazı hastalıklar vücudun direncini kaybetmesiyle birlikte ortaya çıkmaya başlar. Bu hastalıklardan en çok rastlananlardan bir tanesi de kemik hastalıklarıdır. Tahin kemik sağlığını koruyan başta demir, kalsiyum, bakır gibi mineraller açısından çok zengin olduğu için yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan kemik hastalığına yakalanma riskini azaltabilir. Bununla birlikte çocukların sağlıklı kemik yapılarının oluşması için tahin tüketimini alışkanlık haline getirmeleri tavsiye edilir.

Protein vücudumuzun genel sağlığı açısından hayati önem sahip. Bundan dolayı protein içeren besinleri yaygın olarak tüketiriz. Tahin protein açısından çok zengin bir besin kaynağıdır, hatta son zamanlarda bu konuyla yapılan bazı bilimsel araştırmalar tahinin içerdiği protein miktarının fındık ve cevizden daha fazla olduğunu ortaya çıkmıştır.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 23:48
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