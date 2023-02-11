Tahinin bilmediğiniz 10 yararı: Vücuttaki saf yardım yetmez! ilişkin o ünlü humus karışım! Yapalım hadi

Dr. Muammer Yıldız, tahinin faydalarını sıraladı. Tahin vücuttaki zehri yok edebilen tek besin! Öyle ki balıktan sonra helva yenilmesinin bile amacı balıktaki ağır metalleri yok etmek içindir.

"TAHİN" vücuttaki zehri yok edebilen tek besin! Öyle ki balıktan sonra helva yenilmesinin bile amacı balıktaki ağır metalleri yok etmek içindir.

En önemli faydaları; 1- Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. Tahin pekmez karışımının içinde bolca kalsiyum bulunuyor. 100 gram tahinin içinde yaklaşık 426 mg, 100 gram pekmezin içinde de 400 mg kadar... İşte tahinin sağlığa faydaları neler? Organik tahinin faydaları:

Tahinin yararları:

-İçeriğinde bol miktarda fosfor, lesitin, magnezyum, potasyum ve demir bulunur.

-Karaciğer detoksu için çok önemli olan metiyonin maddesinden barındırır.

-Kalsiyum açısından en zengin besinlerden biridir.

-E vitamini, B1, B2, B3, B5 ve B15 vitaminleri açısından zengindir.

-Sağlıklı hücre büyümesini hızlandırır.

-Kansızlığa iyi gelir.

-Cilt ve kas dokusunu iyileştirir.

-%20 oranında protein içerir, bu miktar birçok yemişte bulunan proteinden daha fazladır.

-Yüksel alkali mineral içeriği sayesinde kolayca hazmedilir ve bu da kilo kaybını hızlandırır.

-Doymamış yağ oranı yüksektir.

-Tahinin yararlarından bahsetmişken piyasada satılan paketli tahinlerin çoğuna raf ömrünü uzatmaya yönelik kimyasallar katıldığını hatırlatmakta fayda var. Bu kimyasallardan kaçınmak -için koruyucu içermeyen organik markaları tercih edebilir ya da 10 dakika kadar bir sürede kendi tahininizi yapabilirsiniz.

Tahin yapmak için gerekli malzemeler:

1 su bardağı susam

1/2 su bardağı sıvı yağ

Uzmanlar, değişik besinlerin yağlarını tüketmemiz gerektiğini vurguluyor. Bu yüzden tahin yaparken zeytinyağının yanında fındık ya da mısır yağı gibi alternatif yağları karıştırarak kullanabilirsiniz.

Yapılışı:

Susamı bir tavada 6-7 dakika kavurun. Kavurduğunuz susamları blender’dan geçirin. Susamlar parçalandıktan sonra yağı yavaş yavaş ekleyerek blender’dan geçirmeye devam edin. Tahininiz istediğiniz kıvama geldiğinde yağ eklemeyi bırakın. 7-10 gün buzdolabında saklayabileceğiniz, bir su bardağı tahininiz hazır.

Tahinli alternatif tarifler:

-Tahin, zeytinyağı, elme sirkesi ve taze zerdeçalı karıştırarak salata sosu olarak kullanın.

-Vog’da pişirdiğiniz Çin mutfağı tariflerinize tahin de ekleyin.

-Nohut ve sarımsak ekleyerek humus yapın.

Aç karnına tahin yemek

Aç karnına tahin yemek: Mideyi rahatlatır ve mide ağrılarını dindirir. Ağır yemeklerin mideyi rahatsız etmemesine karşı sabah aç karnına 1 çorba kaşığı tüketilmesi önerilir. Hazmı kolaylaştıran tahin, sindirim sisteminin de daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Tahin içerisinde bulunan yağlar, böbreklerin düzenli çalışmasına katkıda bulunur.

Hangi tahin alınmalı:Tahinin kalitesini anlamak için, susamın çok iyi kalitede olması gerekiyor. Çukurcu susamının en önemli özelliği ata tohum olmasıdır. Çok eskiden beri üretilen susamlardan tohumlardan elde edilir. Kaliteli tahinin en önemli özelliği susamın yüzde yüz organik olmasıdır.

Faydalarından yararlanmak isterseniz bu tarifi deneyin

Humus; tahin ve nohutun muhteşem uyumu

Kolay hazırlanabilir olması ve lezzeti ile uzun sohbetlerin yapıldığı akşam yemeklerinin, koyu sohbetlerin yapıldığı sofraların vazgeçilmez konuğu. Humusun ne kadar sağlıklı olduğunu ise söylememe gerek bile yok biliyorsunuz zaten. Avokado ile birlikte hazırladığım avokadolu humusu da değişik bir lezzet olarak denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun.

Klasik humus tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı nohut

4-5 diş sarımsak / ezilmiş

1/2 çay bardağı tahin

1 limonun suyu

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar kimyon

1 yemek kaşığı zeytinyağı / süsleme için

Yeteri kadar pul biber / süsleme için

10-15 adet haşlanmış nohut

Hazırlanışı:

Nohutları bir gece önce, içine bir bardak yoğurt altı suyu (ev yoğurdu olmalı) ya da kefir altı suyu eklenmiş bol su içinde ıslatın. (Böylece nohutları fermente edip, aynı zamanda sindirimini kolaylaştırıyoruz.) Suyunu süzün ve yıkayın. Bol su içinde yumuşayana kadar pişirin. Pişirdikten sonra, pişme suyunun bir kısmını ayırın ve süzün. Hemen soğuk suyun altına tutun, böylece kabukları kolayca soyulacaktır. Kabukları soyulan nohutları (suyunu dökün, birkaç tanesini süsleme için ayırıdıktan sonra), robota koyun, tahin, sarımsak, tuz, kimyon , limon suyu ve birkaç yemek kaşığı haşlama suyundan (kıvamı ayarlamak için nohutun haşlama suyunu azar azar ekleyin) ekleyerek püre haline getirin. Kıvamını haşlama suyu ilave ederek ayarlayın.

Humusu servis tabağına aldıktan sonra zeytinyağı, pul biber ve ayırdığınız nohutlarla süsleyin. Üzerini süslemek için ceviz kullanmak isterseniz; tavada hafifçe ısıttığınız cevizleri incecik dövün, zeytinyağı ve pul biberle karıştırın humusun üzerinde gezdirin. Soğuk olarak, yanında üçgen şeklinde, küçük dilimler halinde kesilmiş ince pideyle servis edin.

NOT; Temel olarak humusu bu şekilde hazırladıktan sonra, istediğiniz gibi süsleme ve farklı malzemelerle lezzetlendirebilirsiniz.

Türk mutfağının geleneksel tatlılarından biri olan helvayı fırında sıcak olarak deneyin. Tadına doyamayacaksınız...