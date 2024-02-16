Tahincioğlu’ndan Ev Aldıran Kampanya

Hayata geçirdiği yenilikçi projeler ile gayrimenkul sektörünün gelişimine yön veren, birçok prestijli projede imzası bulunan, 65 yılı aşan tecrübesiyle sektörün lider marka konumunu her daim koruyan Tahincioğlu Gayrimenkul, Nidapark Ataşehir, Nidapark Çankaya, Nidapark Çengelköy ve Nidapark Gündoğan projelerinden ev sahibi olmak isteyenlere stoklarla sınırlı bir fırsat sunuyor.

İnşaat maliyet endeksinin 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre % 1.94, bir önceki yılın aynı ayına göre ise % 67.31 arttığını belirten Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, TÜİK’in son açıkladığı inşaat maliyet endeksinden de görüleceği üzere; maliyetlerin artmaya devam ettiğini, buna karşı konut erişiminde kredi sisteminin çalışmamasıyla ilgili sorun yaşandığını ifade etti.

“Vadeleri uzattık, peşinatı düşürdük”

Özcan Tahincioğlu,Tahincioğlu Gayrimenkul’ün uzun vade-düşük peşinat kampanyasına ilişkin olarak ise şunları kaydetti: “Tahincioğlu Gayrimenkul olarak müşterilerimizin konuta erişimlerini kolaylaştırmak adına, vadeleri uzatarak, peşinatı düşürdüğümüz yepyeni bir kampanya sunuyoruz. Kampanya kapsamında örneğin, Ankara’da Dikmen Vadisi’ne komşu konumda inşa ettiğimiz Nidapark Çankaya projemizde 270.000 TL’den başlayan taksitli peşinat, aylık 94 bin TL taksit ile ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Karlılığımızdan büyük ödün vererek başlattığımız bu cazip kampanya kısa bir süre ve sınırlı sayıda stok için geçerli olacak.”

-Kampanya kapsamındaki projeler-

Nidapark Ataşehir’in son etabı 400 bin TL’den başlayan peşinatlarla satışta!

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Birçok yenilik ve fırsata açık olan Ataşehir, zemini itibariyle uzmanlar tarafından İstanbul’un en sağlam bölgelerinden biri olarak gösteriliyor. İstanbul’un en genç ilçelerinden Ataşehir’de ‘şehrin pozitif enerjisi’ sloganıyla inşa edilen Nidapark Ataşehir’in son etabı satışa çıktı. Nidapark Ataşehir’in geniş teras alanları, her daireye ait büyük balkonları, üst katlarında yer alan gökyüzü pencereleri, 6 metre yüksek tavanlı galerili loft daireleri ve müstakil bahçeleri ile dikkat çeken proje, az katlı mimarisi ile bölgenin en güvenli yapılarından biri olacak. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı daire seçeneği sunan proje minimum 3 maksimum 7 katlı blokların yer aldığı az katlı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Anadolu Yakası’nın kalbinde yer alan İstanbul Finans Merkezi’ne yakın konumda yükselen Nidapark Ataşehir, eşsiz merkezi konumu, Marmaray ve üç farklı metro hattına olan yakınlığı, yanı başında yer alan İçerenköy metro durağı, alternatif bağlantı yolları ve boğaz köprülerine yakın mesafesi ile ulaşımı sorun olmaktan çıkartıyor. Kampanya kapsamında Nidapark Ataşehir’de 1+1 bir daire için %5 taksitli peşinat ile 400 bin TL peşinat ödeniyor.

Nidapark Çankaya’da 270 bin TL’den başlayan peşinatlarla ev sahibi olun!

Nidapark Çankaya projesi, şehir merkezindeki ender rekreasyon alanlarından biri olan Dikmen Vadisi’nin tamamlanan ilk etabıyla planlanan ikinci etabı arasında yer alıyor. Yaklaşık 38 bin metrekare inşaat alanına sahip, kamu kurumlarına olan yakınlığıyla aynı zamanda kiralama kolaylığı da sunan Nidapark Çankaya’da; 1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1, 4,5+1 ve ticari üniteler olmak üzere 206 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Dikmen Vadisi manzaralı projenin sosyal donatı alanlarında ise havuz, spor salonu, güneşlenme terası, stüdyo, çocuk oyun alanı, açık hava sosyal tesis alanı ve yürüyüş yolları bulunuyor.

Çok değerli anıt ağaçları bünyesinde barındıran Nidapark Çengelköy projesinde son 15 dairenin satışları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dairelerinde balkon veya teras bulunan projede 10 bin metrekare yeşil alan yer alıyor. Sosyal donatıları arasında açık ve kapalı havuz, buhar banyosu, sauna, kafe, çocuk oyun alanı, yürüyüş parkurları bulunan Nidapark Çengelköy çocuklu ailelerin birinci tercihi olarak dikkat çekiyor.

Otel konseptinde geliştirilen projede villalar 1+1, 2+1 ve 3.5+1 olarak tasarlandı. Müstakil yaşam konforu sunan özel havuzlu ve bahçeli flat villalarıyla, beyaz eşyalı mobilyalı ve dekorasyonlu iç mimarisiyle, lüks restoran, kafe, SPA merkezi ve Premium otel hizmetleriyle Nidapark Gündoğan otel konforunda bir hayat sunuyor. Nidapark Gündoğan’da metrekare aralıkları yaklaşık 50 - 156 arasında değişkenlik gösteriyor. Gündoğan merkeze 2,3 km, Yalıkavak Marina’ya 8 km, Midtown AVM’ye 15 km mesafede yükselen projenin zengin sosyal alanlarında açık yüzme havuzu, güneşlenme terasları, restoran, havuz bar, fitnes center ve SPA bulunuyor.