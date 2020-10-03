Tahincioğlu’dan 9 ayda 1 milyar 100 milyon lira ciro

Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projeleriyle ön çıkan şirket, ilk 9 ayda 1 milyar 100 milyon lira ciro elde etti. Hedeflerinin 2020’yi 1 milyar 500 milyon ciroyla kapatmak olduğunu dile getiren Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Her şey yolunda gidiyor” dedi.



Kınalı'da hayat başladı



Nidapark Küçükyalı projesinin birinci etabı olan Kınalı’da 1 Eylül’de yaşamın başladığını belirten Tahincioğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Emlak Konut GYO tarafından start verilen ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasının da başarımızda payı büyük. Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerimizle katıldığımız kampanyanın ilk gününden itibaren yoğun bir taleple karşılaştık. Neredeyse lansman dönemlerimizdeki satış grafiğimizi yakaladık. Müşterilerimizden aldığımız reaksiyonlar çok olumlu oldu.”



Başvuru yağdı



Yaz döneminde kendilerine başvuru yağdığına dikkat çeken Tahincioğlu, şunları kaydetti: “Haziran ayında 10 bin yatırımcı tarafından arandık. 20 bin form topladık, web sitesi ziyareti sayımız 150 bini buldu, satış ofislerimize gelen kişi sayısı 3 bini geçti. Web sitemizden canlı destekle bin 500 kişiye bilgi verdik. Oluşan taleple Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerimizin satışından sene başından bu güne 1 milyar 100 milyon lira ciroya ulaştık. Bu dönemde elde ettiğimiz ciro, neredeyse geçmiş yıllarda yakaladığımız rekor satışlı günleri bizlere tekrar yaşattı.”



‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’ne de değinen Tahincioğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Bu yeni finansal çözümümüz sayesinde daire, ofis veya dükkân sahibi olmak isteyenler, banka kredisine başvurmuyorlar. Vade farkı, dosya masrafı ya da hayat sigortası gibi ek giderlerle karşı karşıya kalmıyorlar. Ve en önemlisi ödemeye ikinci yılda başlayabiliyorlar. Özellikle ödemelerin ikinci yılda başlaması büyük bir avantaj sağlıyor. Geliştirmiş olduğumuz yeni finansal çözüm sayesinde 60 ay 0 vade farkı veya banka kredisiz veya 120 ay, 0.79 vade farkıyla müşterilerimize önemli bir imkân sunuyoruz.”

Yeni proje müjdesi

Özcan Tahincioğlu, yeni projeleri hakkında ise şu bilgileri verdi:



“Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çengelköy’de önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. Nidapark Çengelköy projemiz; az katlı mimarisi, muhteşem boğaz manzarası, bahçeli ve geniş teraslarıyla öne çıkacak. Bu projemizde de ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’yle konut edinilebilecek. Nidapark Çengelköy’ün lansmanını ise sene sonundan önce gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”