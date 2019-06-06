Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı - Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisi ilk maçı pazar günü yapılacak



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele pazar günü başlayacak. Dört galibiyete ulaşan takımın 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracağı final serisinde, ilk maç pazar günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Final serisinin programı şu şekilde: 9 Haziran Pazar: 17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) 11 Haziran Salı: 18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) 13 Haziran Perşembe: 21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15 Haziran Cumartesi: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse) Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse) Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21 Haziran Cuma: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)





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