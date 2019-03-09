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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Galatasaray Doğa Sigorta: 93 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 74

09 Mart 2019 Cumartesi 17:09
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halit Can Cihan

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 2, Harrison 27, Caner Erdeniz 2, Hayes 26, Auguste 23, Hasan Emir Gökalp, Can Korkmaz 5, Ege Arar, Erol Can Çinko 5, Ayberk Olmaz, Klobucar 3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 16, Heslip 9, Ellis 10, Babic 12, Semih Erden 16, Mehmet Yağmur 9, Caner Topaloğlu 2, Minchev, Sabahattin Can Göndür

1. Periyot: 22-18

Devre: 50-37

3. Periyot: 67-56


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 19 sayı farkla 93-74 yendi.

Sarı-kırmızılılar, 10. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 14. kez mağlup oldu.

Galatasaray Doğa Sigorta, karşılaşmaya iyi başladı. Auguste'yle pota altından basketler bulan ev sahibi takım, top kayıpları yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 7. dakikayı 15-10 önde geçti. Konuk ekip, Semih Erden'le boyalı alandan skor üretse de sarı-kırmızılılar, birinci periyodu 22-18 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe tempolu giren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Yağmur'un üç sayılık basketiyle 13. dakikada öne geçti: 23-25. Harrison, Hayes ve Auguste'nin art arda kaydettiği sayılarla toparlanan Galatasaray Doğa Sigorta, 17-0'lık seri yakalayarak 17. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 43-27. Ev sahibi ekip, oyun ritmini kaybeden rakibi önünde devreyi 50-37 önde kapattı.

Konuk ekip, ikinci yarıya hücumda etkili bir başlangıç yaptı. Savunma sertliğini de arttıran İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Babic, Holloway ve Semih Erden ile peş peşe sayılar bularak 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 54-52. Hayes'in devreye girmesiyle bir kez daha hücumda ritim tutturan Galatasaray Doğa Sigorta, 29. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 65-54. Sarı-kırmızılı takım, son çeyreğe de 67-56 üstün girdi.

Mücadelenin son periyoduna hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 38. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 87-67. Kalan sürede skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, maçı 93-74 kazandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:09
  1. Basketbol
  2. Galatasaray Doğa Sigorta
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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