THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Afyon Belediyespor: 91 - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 70

09 Aralık 2018 Pazar 20:23
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Ali Şakacı, Ozan Çakar, Kaan Büyükçil

Afyon Belediyespor: Zelionis 15, Altan Erol 9, Elegar 10, McGee 12, Dorukhan Engindeniz 3, Serkan Menteşe, Cevher Özer 18, Calloway 12, Knight 12

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 22, Wilbekin 16, Herndon 9, Şafak Edge 8, Alp Karahan 11, Burak Beşlik 4, Hüseyin Çevirgen, Mustafa Kırcalı

1. Periyot: 27-21

Devre: 56-40

3. Periyot: 67-57


AFYONKARAHİSAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Afyon Belediyespor, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 91-70 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı sayılarla başlarken, McGee ve Elegar'ın skorer oyunuyla etkili olan Afyon Belediyespor, ilk çeyreği 27-21 önde geçti.

İkinci periyotta üstün oyununu devam ettiren ev sahibi ekip, Cevher Özer, Elegar ve Knight'ın basketleriyle farkı açarak, soyunma odasına 56-40 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle hızlı bir başlangıç yapan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Wilbekin ile Alp Karahan'ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. Rakibine Knight ve Altan Erol'un basketleriyle karşılık veren Afyon Belediyespor, son çeyreğe 10 sayı farkla 67-57 galip durumda girdi.

Afyon temsilcisi, son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyerek, maçtan 21 sayı farkla 91-70 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi, Sakarya ekibi adına 22 sayı kaydeden Etou olurken, Afyon Belediyespor'da Cevher Özer 18, Zelionis 15, McGee, Calloway ve Kinght ise 12'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:23
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Afyon Belediyespor
  3. Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Adıyaman ilçe belediye başkan adayları 2019
    1. AK Parti Adıyaman ilçe belediye başkan..
    2. Sudan'da uçak faciası! Vali ve üst..
    3. VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA için..
    4. Avrupa Kros Şampiyonası'nda 2 altın
    5. Suudilerden flaş Türkiye açıklaması!
    6. İstanbul Havalimanı'ndan Edirne'ye..
    7. Akşener'den sert açıklama! 'Yeter..
    8. Fransa'dan Trump'a tepki
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    10. 80'lik caniden kan donduran vahşet!..
    11. İran'da mahkumlar idam edildi
    12. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    13. Maçın ardından
    14. AK Parti Gaziantep ilçe belediye..
    15. Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
    16. Basura ve böbrek taşına karşı şeftali
    17. Evinizde tadilat yaptıracaksanız...
    18. GÜNCELLEME - Yolcu otobüsünde 5 kilo..
    19. Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden..
    20. Bahçe özlemiyle yanıp tutuşuyoruz
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?