



Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Ali Şakacı, Ozan Çakar, Kaan Büyükçil

Afyon Belediyespor: Zelionis 15, Altan Erol 9, Elegar 10, McGee 12, Dorukhan Engindeniz 3, Serkan Menteşe, Cevher Özer 18, Calloway 12, Knight 12

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 22, Wilbekin 16, Herndon 9, Şafak Edge 8, Alp Karahan 11, Burak Beşlik 4, Hüseyin Çevirgen, Mustafa Kırcalı

1. Periyot: 27-21

Devre: 56-40

3. Periyot: 67-57





AFYONKARAHİSAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Afyon Belediyespor, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 91-70 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı sayılarla başlarken, McGee ve Elegar'ın skorer oyunuyla etkili olan Afyon Belediyespor, ilk çeyreği 27-21 önde geçti.

İkinci periyotta üstün oyununu devam ettiren ev sahibi ekip, Cevher Özer, Elegar ve Knight'ın basketleriyle farkı açarak, soyunma odasına 56-40 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle hızlı bir başlangıç yapan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Wilbekin ile Alp Karahan'ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. Rakibine Knight ve Altan Erol'un basketleriyle karşılık veren Afyon Belediyespor, son çeyreğe 10 sayı farkla 67-57 galip durumda girdi.

Afyon temsilcisi, son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyerek, maçtan 21 sayı farkla 91-70 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi, Sakarya ekibi adına 22 sayı kaydeden Etou olurken, Afyon Belediyespor'da Cevher Özer 18, Zelionis 15, McGee, Calloway ve Kinght ise 12'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.







