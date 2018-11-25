



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Ali Şakacı, Polat Parlak

Anadolu Efes: Micic 13, Beaubois 14, Metecan Birsen 6, Motum 15, Dunston 8, Birkan Batuk, Buğrahan Tuncer 8, Doğuş Balbay 4, Simon 16, Sertaç Şanlı 4, Onuralp Bitim, Mustafa Kurtuldum

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 19, Vasiliauskas 4, McKissic 13, Orhan Haciyeva 2, Jekiri 16, Doğan Şenli 5, Kadir Bayram 10, James 6, Tomas 3, Murat Göktaş 3

1. Periyot: 25-17

Devre: 46-37

3. Periyot: 72-63





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 88-81 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde etti. Gaziantep temsilcisi ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşma, karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes, Motum'un boyalı alandan ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Hücumda ritmini artıran lacivert-beyazlı ekip, Micic'in üst üste basketleriyle farkı açtı ve ilk çeyreği 25-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Buğrahan Tuncer'in üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Simon ve Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla 15. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 42-23. Gaziantep Basketbol, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı tek hanelere indirse de Anadolu Efes, soyunma odasına 46-37 üstün gitti.

İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, boyalı alandan bulduğu basketlerle 24. dakikada farkı 20 sayıya (60-40) taşıdı. Çeyreğin kalan bölümünde dış atışlardan basketler bulan Gaziantep Basketbol, farkı 9 sayıya düşürse de lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 72-63 üstün girdi.

Son çeyreğe Simon ve Dunston'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes karşısında Kadir Bayram ve Can Uğur Öğüt ile üç sayılık basketler bulan Gaziantep Basketbol, 36. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 80-73. Çabuk toparlanan ve hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayarak 38. dakikada farkı 15 sayıya (88-73) taşıyan Anadolu Efes, sahadan 88-81 galip ayrıldı.