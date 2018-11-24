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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Pınar Karşıyaka: 93 - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 63

24 Kasım 2018 Cumartesi 19:38
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Kerem Baki

Pınar Karşıyaka: Walker 11, Henry 13, Tayfun Erülkü 8, İlkan Karaman 14, Marei 27, Chatman 5, Berk Uğurlu 11, Egemen Güven 4, Berke Aygündüz, Çağatay Özkan, İnanç Mert Hotamış

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Herndon 13, Alp Karahan, Douglas 13, Salumu 21, Etou 8, Burak Eşlik, Şafak Edge, Wilbekin 5, Mehmet Meriç 3, Mustafa Kırcalı

1. Periyot: 24-14

Devre: 49-28

3. Periyot: 67-49


İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 93-63 mağlup etti.

Müsabakanın ilk 3 dakikalık bölümünde 8-2 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Marei'nin üst üste bulduğu sayılarla ilk periyodun bitmesine 4 dakika kala farkı 9'a çıkardı: 18-9. Konuk ekip ataklarının sonucunda sayı bulamazken ilk periyot ev sahibi ekibin 24-14 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyodun ilk 2 dakikasına hızlı başlayan Pınar Karşıyaka rakibi karşısında 13 sayı öne geçti: 33-16. Karşılaşmanın ilk yarısı Walker'ın son saniye üçlüğüyle ev sahibi ekibin lehine 49-28 bitti.

Maçın ikinci yarısına Salumu'nun üç sayılık isabeti ile başlayan konuk ekip, rakibinin ataklarına engel olamayınca farkı kapatamadı: 59-39. Üçüncü çeyreğin son kısımlarında Douglas ve Wilbekin ile üç sayılık basketler bulan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol periyodu 67-49 geride kapattı.

Karşılaşmanın son çeyreğine ise Wilbekin'in üç sayılık sayısı başlayan Sakarya temsilcisi, Karşıyaka'nın çabuk toparlanmasıyla maçın 35'inci dakikasında 19 sayı geri düştü: 77-58. Müsabakanın son kısmında farkı iyice açan ev sahibi ekip, parkeden 93-63 galip ayrıldı.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 19:38
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
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  3. Pınar Karşıyaka
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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