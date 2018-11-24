



Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 22, Mehmet Yağmur 2, Babic 9, Kulig 12, Semih Erden 13, Minchev 4, Spight 12

Banvit: Perez 11, Şehmus Hazer 14, Moore 15, Ercan Osmani, Morgan 16, Ragıp Berke Atar, Tolga Geçim 6, İsmail Cem Ulusoy 2, Oliver 7

1. Periyot: 16-26

Devre: 35-42

3. Periyot: 54-62

Beş faulle çıkan: 39.01 Şehmus Hazer (Banvit)





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Banvit'i 74-71 yendi.

Bu sonuçla, ev sahibi takım ligdeki 2. galibiyetini alırken, Banvit ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Banvit, karşılaşmaya top kayıplarıyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor önünde 3. dakikayı 8-2 üstün geçti. Hızlı hücumlardan sayılar bulan konuk ekip, 8. dakikada 12 sayılık fark yakaladı: 11-23. Çeyrek boyunca savunmada etkili olan Banvit, ilk periyodu 26-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Morgan'ın basketleriyle başlayan Banvit, hücumda sayı üretmekte sorun yaşayan İstanbul temsilcisi karşısında 12. dakikayı 30-19 önde kapattı. Arka arkaya top kayıpları yapan konuk ekip önünde hızlı hücumlardan sayılar kaydeden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 17. dakika biterken farkı 8 sayıya indirdi: 28-36. İlk yarının son anları karşılıklı basketlere sahne olurken Banvit, soyunma odasına 42-35 üstün girdi.

İkinci yarı tempolu başladı. Hücumda Semih Erden ve Kulig'le sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, boş atışlardan yararlanamayan Banvit karşısında 25. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 45-50. Savunmada temposu düşen Banvit, Tolga Geçim ve Moore ile dış atışlardan skor üretse de ev sahibi ekip, Mehmet Yağmur'un pota altından kaydettiği basketle 29. dakikada farkı 2'ye indirdi: 54-56. Kenardan oyuna dahil olan Şehmus Hazer'le hızlı hücumlardan üst üste sayılar bularak farkı yeniden açan konuk ekip, son periyoda 62-54 önde gitti.

Final periyoduna takımlar savunmada etkili başlarken Banvit, 33. dakikayı 64-55 üstün bitirdi. Babic, Spight ve Holloway'le boyalı alandan sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 35. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 61-64. Çekişmeli geçen müsabakanın son bölümlerinde savunmalar ön plana çıkarken konuk ekip, 38. dakikayı 68-63 önde tamamladı. İkinci yarı hücumda oldukça etkili oynayan Holloway, isabetli serbest atışlarıyla ev sahibi takımı bitime 59 saniye kala 69-68 öne geçirdi. Son anlarda savunmada sertliği iyice artıran İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bitime 9 saniye kala hızlı hücumdan Babic'in bulduğu basketle skoru 72-68 yaptı. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, maçı da 74-71 kazandı.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen ısınma hareketlerine "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" pankartıyla çıktı.