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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Bahçeşehir Koleji: 92 - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 78

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:15
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ozan Çakar, Musa Kazım Çetin

Bahçeşehir Koleji: Colom 9, Can Altıntığ 13, Rautins 10, White 22, Slaughter 13, Emir Preldzic 6, Hadi Özdemir 2, Hakan Yapar 3, Yiğitcan Turna 3, Babb 11, Ahmet Fatih Cantitiz

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Merthan Mutlu 12, Armstead, Eldridge 9, Tiby 11, Williams 25, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi, Berkay Candan 2, Deniz Kılıçlı 6, Oğulcan Baykan 10, Tankeu 3, Yiğit Can Vardal

1. Periyot: 25-19

Devre: 47-35

3. Periyot: 73-55


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-78 yendi.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alırken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 5. kez yenildi.

Maça iyi başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Merthan Mutlu'nun 3 sayılık basketiyle 3. dakikayı 9-5 üstün geçti. Colom önderliğinde toparlanan Bahçeşehir Koleji, Can Altıntığ'ın turnikesiyle 4. dakikada öne geçti: 10-9. White'ın 9. dakikadaki üçlüğüyle farkı 6 sayıya (23-17) yükselten ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Babb'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 32-21. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, Babb ve Rautins'in üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve soyunma odasına 47-35 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'un, pota altından Williams ile bulduğu sayılara Bahçeşehir Koleji, Colom-Slaughter ikilisiyle cevap verdi. White'ın 29. dakikadaki isabetli atışıyla farkı 20 sayıya (73-53) taşıyan ev sahibi ekip, son periyoda 73-55 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde skordaki üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, parkeden 92-78 galip ayrıldı.

White'ın 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadığı ev sahibi ekipte, Can Altıntığ ve Slaughter da 13'er sayı kaydetti.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da 25 sayı atan ve maçın en skorer ismi olan Williams'ın çabası ise yenilgiyi önleyemedi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:15
  1. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
  2. Bahçeşehir koleji
  3. Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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