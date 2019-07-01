Tahin tüketmek sağlık için zararlı mıdır?

Pekmezin en yakın arkadaşı tahin kültürümüzde birçok yemekte kullanılır. Özellikle hamur işlerine ayrı bir lezzet katan tahinin 1 yemek kaşığı 87 kaloridir. Bol kalorili bu gıda susamdan elde edilmektedir. Peki, kahvaltıların başköşesinde yer alan bu lezzetli gıda sağlık açısından zararlı mıdır?

Tahinin zararları nelerdir?

Tahin fazla tüketildiğinde içerisindeki doymamış yağ asitleri nedeniyle kronik iltihaplanma sorununu tetikleyebilir.

Tahin susam alerjisi bulunanlar için son derece tehlikeli bir gıdadır.

Ölçülü tüketilmediğinde tahin kilo almayı hızlandırır.

Tahinin faydaları nelerdir?

Anti-kanser özellikleri

Yapılan araştırmalar tahinin anti-kanser gıdalardan olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle tahinin karaciğer kanserine karşı vücudu koruduğu tespit edilmiştir.

Kalp dostu

Tahin ölçülü ve düzenli tüketildiğinde kalp sağlığı için son derece faydalıdır. Kötü kolesterolü düşüren tahin damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini bir hayli azaltıyor.

İyi bir demir kaynağı

Demir eksikliği anemisi yaşayanlar için tahin-pekmez ikilisi şahane bir gıdadır. Elbette, ölçüyü kaçırmadıkça.

Cilt sağlığı için önemli

Tahin iyi bir E vitamini kaynağıdır. Bu nedenle tahin cilt sağlığı için harika bir gıdadır.

Kilo vermeyi hızlandırır

Kalori bakımından göz korkutan tahin ölçülü tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Tahinde bulunan alkali minareller hazmı kolaylaştırıp, metabolizmayı hızlandırır.