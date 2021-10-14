Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak nereli kaç yaşında?
Taha Çakmak kimdir? sorusu Taha Çakmak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak göreve getirimesinden sonra merak ediliyor. Peki Taha Çakmak kimdir? Taha Çakmak nereli? Taha Çakmak kaç yaşında? Taha Çakmak hangi görevlerde bulundu? İşte Taha Çakmak hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak atanırken Para Politikası Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.
Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak nereli?
Taha Çakmak Elazığ'da dünyaya geldi. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, İngiltere'de bulunan Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 10 yıl Türk Hava Yolları'nda (THY) çalıştı. Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı. Ziraat Bankası'nın sitesine göre hala Yönetim Kurulu üyesi olan Taha Çakmak, Ekonomist Dergisi'nin araştırmasına göre "En Güçlü 50 İK Lideri" sıralamasında 8'nci sıradaydı.
Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Prof.Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak atanırken Para Politikası Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.