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Gündem Taha Akyol’a “Özgür Özel” tepkisi: Murat Alan, Selfi kuyruğunun perde arkasını yazdı
Gündem

Taha Akyol’a “Özgür Özel” tepkisi: Murat Alan, Selfi kuyruğunun perde arkasını yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Taha Akyol’a "Özgür Özel" tepkisi: Murat Alan, Selfi kuyruğunun perde arkasını yazdı

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Karar yazarı Taha Akyol’un Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğünündeki görüntüler üzerinden yaptığı “muhalif muhafazakârlarda Özgür Özel’e sempati var” değerlendirmesine cevap verdi. Alan, ortaya çıkan tablonun Özel’in siyasi çekiminden değil, bazı “AK Parti eskilerinin” muhafazakâr seçmeni sürüklediği yeni siyasi çizgiden kaynaklandığını yazdı.

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü “Taha ağabeyin selfi kuyruğundaki muhafazakârları” başlıklı yazısında Karar yazarı Taha Akyol’un “Özgür Özel faktörü” başlıklı yazısını mercek altına aldı.

Taha Akyol, Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğününe katılan arkadaşlarından aldığı izlenimleri aktararak, nikâh şahitleri tanıtılırken en fazla alkışı Özgür Özel’in aldığını ve başörtülü kadınların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin Özel’le fotoğraf çektirdiğini yazmıştı.

Akyol, buradan hareketle muhafazakâr seçmenin bir bölümünde Özel’e yönelik sempati bulunduğu değerlendirmesini yapmıştı.

“Mesele Özgür Özel’in siyasi çekim gücü değil”

Murat Alan ise Akyol’un bu değerlendirmesine itiraz etti. Alan’a göre düğündeki görüntüler, muhafazakârların Özgür Özel’e yöneldiğini göstermekten ziyade bazı eski AK Partili siyasetçilerin geldiği siyasi noktayı ortaya koyuyor.

Alan, “Bu selfi kuyruğu, Özgür Özel’in siyasi çekim gücünden değil, bizzat o kardeşlerimizi peşinden sürükleyen ‘AK Parti eskilerinin’ bozulmasından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Özel hakkındaki dosya ve suçlamaları hatırlattı

Alan yazısında, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Özgür Özel hakkında daha önce kamuoyuna açıkladığı WhatsApp mesajlarına ve yaptığı suç duyurusuna değindi.

Antalya ve Uşak belediyeleriyle ilgili soruşturmalarda ortaya atılan para ve kurultay sürecine ilişkin suçlamaları da sıralayan Alan, söz konusu iddiaları Taha Akyol’un “Özgür Özel faktörü” değerlendirmesiyle karşı karşıya koydu. 

“Bozulma kimde?”

Yazısının sonunda tartışmayı “Bozulma kimde?” sorusu üzerinden sürdüren Murat Alan, muhafazakârların Özgür Özel’e yöneldiği değerlendirmesine karşı çıktı.

Alan, Taha Akyol’a yönelik eleştirisini Osman Yüksel Serdengeçti’nin sözünü hatırlatarak tamamladı:

“Bir santim yükselmek için bir metre eğilmeye değmez.”

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

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Yorumlar

Aloo

Evet, tamda rahmetli serdengectinin dediği gibi, 1cm yükselmek için 1 metre eğilmeye değmez. Başı örtülü burjuvazi ,camiye giden hamuduyla götüren sözde aydın burjuvazi,gazzrye göz dikip 5 yıldızlı otellerde sözüm ona kermes yapıp yardım toplayam ,hafta sonunu vur patlasın çal oynasın burjuvazi,yahudi sermayeli tekstile hayır deyip,usaklarini onların esarplarini almak için yollayan burjuvazi, güneş gözlüğünü başının üstüne koyup daracak sözde tesettüre bürünüp, adeta erkeklerin fantazilerini süsleyen burjuvazi. Bizi bu kelimeleri yazmaya itenleri ve davaya tümsek olanları Allah'a havale ediyoruz...

Şuayip

Davasına ihanet edenler devamlı eğilip ,bükülmeye mahkumdurlar
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