Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde - Erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Rus rakibi Khizriev'i yenerek finale yükseldi- Fatih Erdin, İbrahim Bölükbaşı ve Recep Topal, bronz madalya için mindere çıkacak



İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, finale çıktı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda yarı final müsabakaları yapıldı.

Türkiye'yi 125 kiloda temsil eden olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Rus Anzor Ruslanovitch Khizriev'i 8-1 yenerek adını finale yazdırdı. Milli güreşçi, finalde Gürcü Geno Petriashvili ile mücadele edecek. 92 kiloda mücadele eden İbrahim Bölükbaşı, yarı finalde Polonyalı rakibi Zbigniew Mateusz Baranowski'ye 6-5 mağlup oldu. Fatih Erdin ise 86 kilo yarı finalinde Moldovalı Piotr Ianulov'a 2-1 yenildi. Fatih Erdin ve İbrahim Bölükbaşı, repesaj maçlarından gelecek rakipleriyle bronz madalya mücadelesi verecek. Öte yandan Recep Topal, 61 kilo çeyrek finalinde elendiği rakibinin finale yükselmesiyle repesaj maçına çıkmaya hak kazandı. Milli sporcu, repesaj maçında Ukraynalı Volodymyr Burukov ile karşılaşacak. Erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda repesaj ve madalya müsabakaları, yarın yapılacak.



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