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Gündem TAG Otoyolu'nda 13 araç zincirleme kaza yaptı!
Gündem

TAG Otoyolu'nda 13 araç zincirleme kaza yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-04-28 21:46:00 - 2023-04-28 22:35:45
TAG Otoyolu'nda 13 araç zincirleme kaza yaptı!

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Adana istikametinde 13 aracın karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nun Ceyhan'dan Adana'ya gidiş yönündeki Suluca mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. Tanker, otobüs, tır, cip, hafif ticari araç ve otomobil olmak üzere 13 aracın karıştığı zincirleme 3 ayrı kazayı görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluşurken kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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